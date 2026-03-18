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三峽房價漲幅狂飆：北大特區站上6字頭、舊市區仍有4字頭

▲中信房屋統計近五年三峽、鶯歌房價走勢，三峽漲幅破3成表現最為強勁。（圖／中信房屋提供）

三峽房市目前主要呈現「一熱一穩」的格局：

鶯歌房價行情告別2字頭！鳳鳴重劃區站穩4字頭

專家實測與建議：打炒房後「讓利空間」浮現？

新北捷運三鶯線進入通車最後倒數階段，預計於今（ 2026）年年中正式營運，沿線房市再度成為「脫北族」目光焦點。根據中信房屋實價登錄數據，三峽房價近五年整體漲幅高達 31.1%，而過去房價相對親民的鶯歌，平均房價也已正式站上 3 字頭。房仲業者指出，隨著軌道經濟發威，交通便利性將磁吸雙北外溢人口，帶動區域房市穩健成長。三峽地區近年發展成熟，已成為雙北外溢買盤的首選之一。中信房屋分析指出，三峽房價自 2021 年的 29.9 萬／坪一路攀升，雖然去年因市場環境微幅修正，但長線成長動能極強。街廓整齊、文教氛圍濃厚，新建案房價已站穩 6 字頭。生活機能便利，中古屋行情多落在 3 至 4 字頭，吸引首購族進場。過去被視為房價窪地的鶯歌，在三鶯線利多加持下，五年漲幅也達 26%。目前區域平均房價已全面站上 3 字頭。受惠於捷運站與鳳鳴火車站「雙鐵」題材，新建案房價已站穩 4 字頭。中古屋行情則普遍落在 3 字頭上下，是目前雙北小資族、育兒家庭少數能輕鬆入手的軌道宅標的。中信房屋研展室副理莊思敏指出，捷運三鶯線通車後將大幅縮短往返雙北市中心的通勤時間，未來更有機會延伸至桃園八德，銜接桃園綠線與國際機場，長線看好。對於想進場的購屋族，中信房屋三鶯團隊店東詹智民提供第一手觀察：在政府重手打炒房後，市場回歸理性，部分屋主願意在議價空間上釋出更多彈性。目前客群除了在地客，還有大量的小資族與退休族，剛性需求穩定，房價支撐力道強。2021年(29.9萬) → 2024年(40.7萬)，5年漲幅 31.1%房價站穩 3字頭，5年漲幅 26%