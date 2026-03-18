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台鐵公司化第三年，去年客運量、營收寫新高紀錄，因此台鐵將向交通部爭取考績「甲等」，有望爭取考核獎金、績效獎金合計最多「4.4個月」的年終。台鐵公司總經理馮輝昇表示，不考慮政策因素可達85分，若因政策虧損納入表現可達到88分。國發會對國營事業考成，考成「甲等」80分以上，可拿到2個月考核獎金，若再加上績效獎金最多可領4.4個月年終；台鐵公司化第一年曾拿到甲等。馮輝昇指出，去年台鐵日均客運量66.51萬人次、客運本業收入211億元雙創新高，另附屬事業53.33億元，年增12.13%；行車事故也減少12%。數據顯示台鐵營收跟安全改革展現成效，今年有機會爭取甲等，不考慮政策下分數可達85分。若考慮政策虧損影響營收則有88分，相關資料已經送給交通部，近期已召開審查會。希望取得佳績，反應台鐵員工過去辛勞。