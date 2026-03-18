我是廣告 請繼續往下閱讀

中國官媒《央視》近日指稱，中東局勢動盪恐衝擊能源供應，台灣恐面臨「斷油、斷氣」風險。中國國台辦發言人陳斌華更宣稱，若兩岸實現「和平統一」，將可透過全面互聯互通，補足台灣在電力、天然氣與原油等方面的缺口。對此，民進黨立委王美惠怒斥，這100%是統戰話術，台灣哪有斷油、缺電、缺能源。陳斌華今（18）日在例行記者會中指出，透過和平方式實現統一，對兩岸與整體民族發展最為有利，不僅能為台灣經濟帶來新機遇，也能讓民眾獲得實質利益，包括能源供應更穩定。他強調，中國目前已建立涵蓋煤炭、石油、天然氣、核能及再生能源的多元供應體系，具備穩產增產能力。陳斌華進一步說明，在「十四五」規劃期間，中國新能源發展快速，風電與光伏發電量已占整體用電約22%，同時積極布局儲能、氫能、虛擬電廠及充換電設施等新型能源體系，整體能源供應具有高度韌性。他宣稱，這樣的電力與能源能力，不僅能滿足台灣企業需求，也能讓民眾免於夏季限電壓力。陳斌華並表示，若兩岸達成統一，將實現能源等基礎設施「應通盡通」，可有效補足台灣現有能源缺口，提供更穩定、價格更低且相對潔淨的能源來源，減輕家庭與企業負擔。他同時引用孫中山「統一則全國人民享福」的說法，呼籲兩岸攜手推動統一與民族復興，共創美好未來。不過，民進黨立委王美惠今日受訪時立刻駁斥，直言這是「百分之百的統戰話術」，批評中共刻意拿能源問題來炒作，試圖製造恐慌，「台灣哪有斷油、缺電、缺能源！」她也提到，其實中國現在看到台灣擁有如此進步的高科技產業，內心是非常眼紅。王美惠進一步指出，中共不斷以能源議題作為切入點，就是故意要讓台灣人感到害怕，她也不客氣反嗆，台灣的能源問題用不著中國來煩惱，對岸只要「別當惡鄰居」就好，不要整天肖想要統一台灣。