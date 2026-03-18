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台北市長蔣萬安近期與台中市長初選參選人江啟臣頻頻同台，從元宵節前夕的台中燈會，到17日一同出席「智慧城市展」台北願景館開幕，互動明顯升溫。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，兩人逐步形成的「蔣江AI雙核心」，不僅展現聯合競選的起手式，更可能進一步主導未來選戰的議題方向，對比綠營的意識形態操作，進一步開拓中間選民。鈕則勳認為，蔣萬安與江啟臣連番合體，向外界釋出3大訊號。首先，是以「科技旗艦城」為主軸，展現北中聯手的企圖心，並將選戰層次從單純競選，拉高至「智慧城市聯合治理」。這也呼應江啟臣提出的構想，由台北發展AI「大腦」，台中打造AI「身體」，透過分工合作推動產業升級。鈕則勳續指，其次，從產業條件來看，台北近年積極引進AI相關企業，包括Google、緯創、緯穎等陸續設立據點與研發能量，甚至輝達也已布局北市科技園區；而台中則擁有深厚的精密機械與製造基礎，若能結合AI技術，具備發展下一世代機器人產業的潛力。北中兩地若能整合優勢，將有機會打造具國際競爭力的產業鏈。第三，鈕則勳提到，「蔣江AI雙核心」不只是在選舉操作上的聯手，更試圖以AI與智慧治理等前瞻議題，主導國民黨整體選戰節奏，從民生、產業到科技發展全面鋪陳，此外，鈕則勳也盤點藍營整體布局，指出若以台北、台中為雙核心，還可串聯新北與桃園，形成「智慧黃金方陣」。其中，桃園市長張善政具備科技專業背景，參選新北的李四川則擅長工程與建設，以「蔣江雙核心」為基礎，建構「蔣啟川連線」，再加「最強外掛」張善政，聯手推動、強化智慧城市治理，當能扮演催化劑的效果，擴散智慧治理在各方面的效果。