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▲救援人員將尋獲婦人送返中屯漁港上岸，隨即進行急救並送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者莊全成翻攝）

澎湖縣白沙鄉中屯村今（18）日上午發生一起照海失蹤案件。一名49年次鄭姓婦人於凌晨外出前往中屯國小東側海域照海後遲未返家，家屬報案協尋。消防局接獲通報後，立即結合警察、岸巡及民間力量展開海陸空聯合搜救行動，並於上午9時31分在海面尋獲失蹤婦人，緊急送醫搶救後仍宣告不治。消防局表示，今早8時28分接獲警察局轉報，指出該名婦人於凌晨3時許外出後失聯，請求派員協尋。消防局隨即出動第二大隊及白沙分隊共2車5人前往現場，由分隊長吳政男帶隊進行岸際搜索，並同步運用無人機進行空中搜尋，以提升搜救效率。同時，馬公分隊原於西衛漁港進行救生艇訓練，接獲支援通知後，由分隊長劉明偉率2艇8人迅速出港，直赴事故海域展開海上搜尋；現場另有2艘民間船艇投入協尋，岸巡單位亦出動6車13人進行岸際巡查，全面擴大搜尋範圍。經多方通力合作，於上午9時31分由民間船艇在中屯國小前方海域發現失蹤婦人。分隊救生艇人員立即下水將人救起，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救後仍宣告不治。