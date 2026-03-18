「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳2016年透過官司擺脫前夫後，感情狀況始終被受關注，她昨（17）日發文透露，與過去一位舊情人約在信義區吃飯話當年，男方問陳美鳳當初求婚她沒有答應，有沒有後悔過，陳美鳳認真地說：「沒有耶！」讓人好奇神秘男子的身分。
陳美鳳和舊情人餐敘 裝傻保密對方身分
陳美鳳表示，昨天晚上和一名老友聚餐，目前單身的友人問她：「當初我跟妳求婚妳沒答應，有後悔過嗎？」陳美鳳回答：「嗯～沒有耶！」語畢，兩人相視而笑，她以「剛剛好的自在」形容與男方現在的狀態。
貼文一發出，有網友好奇前男友的身分，陳美鳳裝傻笑說：「呵！嘸代誌！」有人表示：「懂那個相視的一笑！友情有時比愛情不容易變質...」陳美鳳回覆：「友情好像比較可以一輩子。」另有網友說「少了一個對象但多了一個知己！所有的決定都是最好的決定喔！」陳美鳳附和：「是的，珍惜彼此的緣分和善良！一切都是最好的決定。」
陳美鳳有段40年感情 與男方有緣無份
據《聯合報》去年報導，陳美鳳受訪坦言，身邊有個情牽超過40年的男人，當年他的母親反對兩人交往，後來男方結婚生小孩，有個圓滿人生，如今對方老婆去世，兩人各自經歷人生後重新回到飯桌上敘舊、聊天，陳美鳳說：「挺好！」
陳美鳳在2021年的慶生會上，許第三個願望時羞認「好想脫單」，盼望遇到一個能把全世界都給她的男人，之後受訪坦承身邊確實有追求者、可以約會和觀察的對象，「我單身，就是有個伴，朋友，不算男朋友」，也表明目前還沒有再婚的意願。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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陳美鳳表示，昨天晚上和一名老友聚餐，目前單身的友人問她：「當初我跟妳求婚妳沒答應，有後悔過嗎？」陳美鳳回答：「嗯～沒有耶！」語畢，兩人相視而笑，她以「剛剛好的自在」形容與男方現在的狀態。
貼文一發出，有網友好奇前男友的身分，陳美鳳裝傻笑說：「呵！嘸代誌！」有人表示：「懂那個相視的一笑！友情有時比愛情不容易變質...」陳美鳳回覆：「友情好像比較可以一輩子。」另有網友說「少了一個對象但多了一個知己！所有的決定都是最好的決定喔！」陳美鳳附和：「是的，珍惜彼此的緣分和善良！一切都是最好的決定。」
據《聯合報》去年報導，陳美鳳受訪坦言，身邊有個情牽超過40年的男人，當年他的母親反對兩人交往，後來男方結婚生小孩，有個圓滿人生，如今對方老婆去世，兩人各自經歷人生後重新回到飯桌上敘舊、聊天，陳美鳳說：「挺好！」
陳美鳳在2021年的慶生會上，許第三個願望時羞認「好想脫單」，盼望遇到一個能把全世界都給她的男人，之後受訪坦承身邊確實有追求者、可以約會和觀察的對象，「我單身，就是有個伴，朋友，不算男朋友」，也表明目前還沒有再婚的意願。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書