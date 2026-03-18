我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台南市長選戰逐漸升溫，根據《TVBS》民意調查中心16日公布的最新民調，結果顯示，民進黨參選人陳亭妃以53%支持度，明顯領先國民黨參選人謝龍介的30%。值得注意的是，在2022年台南市長選舉中，原本支持謝龍介的選民，有15%表態轉向支持陳亭妃，顯示藍營票源出現流動現象。對此，媒體人吳子嘉分析，陳亭妃此次支持度飆高，背後來自兩股關鍵力量。吳子嘉17日在直播節目《董事長開講》中表示，陳亭妃能在黨內競爭中勝出，本身就代表其具備一定實力，尤其她擊敗被視為賴清德子弟兵的立委林俊憲，更凸顯其票源不僅來自民進黨基本盤，也涵蓋台南內部的「反賴清德勢力」。吳子嘉進一步指出，台南政治結構中，「賴清德系統」的影響力甚至大於政黨本身，但同時也存在對其不滿的力量，這讓陳亭妃得以整合兩股票源，一方面是她自身在綠營內的支持基礎，另一方面則是對賴清德不滿的選民，兩者相加，使其整體支持度自然超越謝龍介。至於謝龍介如何扭轉劣勢，吳子嘉認為，關鍵仍在於鞏固國民黨基本盤。他直言，目前有不少藍營支持者流向陳亭妃，若能有效回收這些選票，民調仍有上升空間，因此與其向外尋求民眾黨合作，「把國民黨的場子顧好一點就夠了」。