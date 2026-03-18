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2014年爆發的「太陽花學運」今（18）日屆滿12週年，這場運動當年成功阻擋《海峽兩岸服務貿易協議》推進，不僅重塑台灣政治版圖，也讓一批學運世代人物走入政壇與公共領域，持續影響至今。不過，在許多人發聲回顧之際，臉書粉專「政客爽」反倒以諷刺角度切入，製作一張「太陽花12週年紀念」圖卡，逐一細數多位曾參與學運的人物爭議事件。該圖卡列出約20名相關人物，包括民進黨苗栗縣議員陳光軒，曾車震人妻，最終遭到判刑；前台北市議員林穎孟，涉詐領助理費案件；名嘴史書華爆出感情糾紛，劈腿小三、告前妻，敗訴判賠千萬；以及網紅486先生，因盜圖與合成不雅照事件引發爭議等，整張圖卡彷彿是太陽花人物的翻車大全，頗具強烈嘲諷意味。其中，唯一未被列入負面紀錄的，是現任國安會副祕書長林飛帆，政客爽以「人生勝利組」形容其仕途發展，並點出其現階段當官月薪近20萬元。此外，政客爽在貼文中寫下帶有戲謔風格的短文，以誇張情境描述在公廁中眾人齊唱〈島嶼天光〉、高喊「TEAM TAIWAN」的場景，酸稱「今天是偉大的318太陽花十二周年紀念，神聖且法喜充滿的日子」。貼文曝光後，引發一陣熱議，紛紛留言狠酸「垃圾堆！」、「全部都是演員」、「原來大腸花有這麼多豐功偉業，直接變成社會亂源」、「他們這些傢伙害死台灣了，台灣從太陽花後一路停滯沉淪至今」、「本來就是鬧劇，內核是無腦反中，包裝是黑箱民主，口號是反服貿」、「大腸花真是奇葩，爛咖這麼多都湊齊也真難」。