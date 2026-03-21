2026 年股東會紀念品大戰進入最高潮！想領好康的投資人注意，只要在「最後買進日」前持有該公司股票，就能取得領取資格。《NOWnews 今日新聞》整理發現，下週（3/23至3/27）將有高達 114 檔股票迎來最後買進日，名單不僅包含百萬股民關注的聯電與鴻海，每年必搶的大魯閣更祭出「買 18 元賺 5 千」的超狂抵用券，錯過這波只能再等一年！
股民都在看誰？豐雲學堂熱度 Top 3 大公開
在這 114 檔股票中，究竟哪些標的最受股民青睞？根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，最具話題性的前三名分別是：
1. 鴻海（2317）｜熱度 2.5 萬次瀏覽： 擁有百萬股民的科技巨頭，今年延續傳統祭出「股東專屬購物優惠」，需登入官網領取，最後買進日為 3/26。
2. 群創（3481）｜熱度 1.4 萬次瀏覽： 面板大廠群創今年送出實用的「時尚輕巧隨手杯」，最後買進日為 3/25，備受小資族關注。
3. 京元電子（2449）｜熱度 1.3 萬次瀏覽： 今年發放「鋼珠筆組」，走高質感文具路線，最後買進日落在 3/26。
必搶亮點：大魯閣神級報酬率、聯電超萌史努比
除了熱搜榜單，每年最具話題性的大魯閣（1432）今年依舊誠意滿滿，祭出「800元消費抵用券」與「每月玩樂買1送1券」8張，總價值高達約 5,000 元。以目前股價約 18 元計算，投資報酬率堪稱全台最高（最後買進日 3/25）。
而存股族最愛的聯電（2303），今年走可愛實用風，送出「SNOOPY口袋保溫瓶」（最後買進日 3/25）；旅遊龍頭雄獅（2731）則大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」（最後買進日 3/24），預計都將掀起一波零股搶購潮。
下週（3/23-3/27）最後買進日 114 檔完整清單
(以下依最後買進日期與股票代號排序)
💡 編輯台投資小叮嚀：
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！
資料來源：永豐證券「豐雲學堂」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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在這 114 檔股票中，究竟哪些標的最受股民青睞？根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，最具話題性的前三名分別是：
1. 鴻海（2317）｜熱度 2.5 萬次瀏覽： 擁有百萬股民的科技巨頭，今年延續傳統祭出「股東專屬購物優惠」，需登入官網領取，最後買進日為 3/26。
2. 群創（3481）｜熱度 1.4 萬次瀏覽： 面板大廠群創今年送出實用的「時尚輕巧隨手杯」，最後買進日為 3/25，備受小資族關注。
3. 京元電子（2449）｜熱度 1.3 萬次瀏覽： 今年發放「鋼珠筆組」，走高質感文具路線，最後買進日落在 3/26。
除了熱搜榜單，每年最具話題性的大魯閣（1432）今年依舊誠意滿滿，祭出「800元消費抵用券」與「每月玩樂買1送1券」8張，總價值高達約 5,000 元。以目前股價約 18 元計算，投資報酬率堪稱全台最高（最後買進日 3/25）。
而存股族最愛的聯電（2303），今年走可愛實用風，送出「SNOOPY口袋保溫瓶」（最後買進日 3/25）；旅遊龍頭雄獅（2731）則大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」（最後買進日 3/24），預計都將掀起一波零股搶購潮。
(以下依最後買進日期與股票代號排序)
|最後買進日
|代號
|股票名稱
|3/18 股價
|股東會紀念品
|03/24
|1310
|台苯
|12.00
|常健順暢益生菌
|03/24
|1513
|中興電
|162.00
|統一超商50元商品卡
|03/24
|1558
|伸興
|94.70
|抗菌洗手露
|03/24
|1785
|光洋科
|99.60
|伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
|03/24
|2031
|新光鋼
|40.10
|妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份
|03/24
|2312
|金寶
|24.30
|再生布卡夾
|03/24
|2332
|友訊
|15.55
|常健順暢益生菌
|03/24
|2375
|凱美
|78.00
|妙管家煥彩香氛洗衣球
|03/24
|2461
|光群雷
|16.50
|陶瓷碗組
|03/24
|2546
|根基
|84.00
|環球購物中心禮券100元
|03/24
|2731
|雄獅
|165.00
|國內外團體旅遊兌換券700元
|03/24
|3035
|智原
|164.00
|便利商店商品卡50元
|03/24
|4147
|中裕
|51.80
|超商50元商品卡
|03/24
|4739
|康普
|82.50
|超商35元禮物卡
|03/24
|4906
|正文
|33.60
|指甲剪套裝組
|03/24
|5410
|國眾
|31.30
|全家中杯美式咖啡卡乙張
|03/24
|6190
|萬泰科
|44.00
|萬泰ACT超透氣口罩
|03/24
|6248
|沛波
|20.30
|滋補強身 甲魚全沛
|03/24
|6271
|同欣電
|177.00
|妙管家八倍濃縮洗衣球
|03/24
|8011
|台通
|20.60
|野餐墊
|03/24
|9958
|世紀鋼
|125.00
|青花瓷手柄不銹鋼餐具組
|03/25
|1215
|卜蜂
|152.00
|雞肉鬆乙包
|03/25
|1409
|新纖
|16.85
|保溫保冷袋
|03/25
|1432
|大魯閣
|18.05
|抵用券及買1送1券(市價約5,000元)
|03/25
|1584
|精剛
|23.15
|順暢益生菌
|03/25
|1611
|中電
|13.45
|50元超商禮物卡
|03/25
|1707
|葡萄王
|120.00
|葡萄王動能膠囊30粒/瓶
|03/25
|1723
|中碳
|74.20
|7-11商品卡50元
|03/25
|1762
|中化生
|30.00
|綠的抗菌潔手慕斯
|03/25
|1909
|榮成
|9.23
|環保袋
|03/25
|2030
|彰源
|15.60
|運動休閒毛巾襪
|03/25
|2104
|國際中橡
|12.70
|折疊環保提包
|03/25
|2303
|聯電
|61.10
|SNOOPY口袋保溫瓶
|03/25
|2313
|華通
|230.00
|南僑清潔用品
|03/25
|2327
|國巨*
|280.50
|妙管家八倍濃縮洗衣球
|03/25
|2363
|矽統
|52.80
|工具組或等值商品
|03/25
|2371
|大同
|31.20
|Luminarc純白強化餐具2件套
|03/25
|2379
|瑞昱
|482.00
|全家便利商店88元禮物卡
|03/25
|2464
|盟立
|79.60
|義美提領券50元
|03/25
|2482
|連宇
|16.25
|沙威隆經典抗菌皂二入
|03/25
|2489
|瑞軒
|39.00
|真空壓縮收納袋組(附抽氣沯)
|03/25
|2520
|冠德
|32.40
|環球購物中心禮券100元
|03/25
|2534
|宏盛
|20.20
|白米
|03/25
|2603
|長榮
|217.50
|掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組
|03/25
|2641
|正德
|18.90
|7-11 35元商品卡
|03/25
|2890
|永豐金
|32.05
|kippis品牌高級毛毯
|03/25
|3029
|零壹
|118.00
|統一超商商品卡50元
|03/25
|3042
|晶技
|93.50
|超商50元商品卡
|03/25
|3094
|聯傑
|24.05
|便利貼
|03/25
|3338
|泰碩
|63.50
|全家便利商店禮物卡50元
|03/25
|3481
|群創
|27.95
|時尚輕巧隨手杯
|03/25
|3490
|單井
|25.25
|小蘇打去污粉汙劑1組二入
|03/25
|3556
|禾瑞亞
|43.05
|統一超商35元商品卡
|03/25
|3588
|通嘉
|50.70
|便利商店提貨卡(美式咖啡)
|03/25
|3686
|達能
|18.60
|7-11商品卡35元
|03/25
|3706
|神達
|84.50
|嘉禾牌家常麵無添加麵條
|03/25
|3708
|上緯投控
|124.00
|統一超商商品卡(35元)
|03/25
|3714
|富采
|47.20
|懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組
|03/25
|3716
|中化控股
|33.55
|綠的抗菌潔手慕斯
|03/25
|3717
|聯嘉投控
|19.00
|櫻花碗二入
|03/25
|4102
|永日
|19.45
|香皂
|03/25
|4754
|國碳科
|38.30
|酒精噴霧筆
|03/25
|4968
|立積
|107.50
|全家便利商店50元禮物卡
|03/25
|4979
|華星光
|383.00
|統一超商中杯美式咖啡卡
|03/25
|5009
|榮剛
|35.30
|順暢益生菌
|03/25
|5230
|雷笛克光學
|16.55
|香皂
|03/25
|5258
|虹堡
|46.15
|乖乖純水濕巾
|03/25
|5483
|中美晶
|129.00
|法蘭絨毯
|03/25
|6134
|萬旭
|32.00
|線材收納袋
|03/25
|6142
|友勁
|10.15
|神守精華膠囊
|03/25
|6147
|頎邦
|71.90
|環保摺疊購物袋
|03/25
|6158
|禾昌
|18.40
|愛心手工皂
|03/25
|6164
|華興
|13.15
|妙管家洗潔精
|03/25
|6188
|廣明
|101.00
|蜂王清新植萃精華皂二入
|03/25
|6239
|力成
|211.00
|統一超商商品卡50元
|03/25
|6282
|康舒
|52.80
|鋅合金編織充電線
|03/25
|6509
|聚和
|46.20
|自黏性便條紙
|03/25
|6538
|倉和
|67.20
|7-11商品卡50元
|03/25
|6558
|興能高
|29.80
|香皂
|03/25
|6591
|動力-KY
|63.50
|全家便利商店禮物卡50元
|03/25
|6703
|軒郁
|122.00
|膠原飲品
|03/25
|6909
|創控
|49.15
|環保小麥便攜餐具套裝
|03/25
|8021
|尖點
|260.50
|公益沐浴球
|03/25
|8064
|東捷
|67.20
|統一超商35元商品卡
|03/25
|8069
|元太
|148.50
|GREEN&SAFE蔬果碗盤清潔液體皂
|03/25
|8086
|宏捷科
|134.50
|統一超商咖啡卡35元
|03/25
|8112
|至上
|94.60
|無患子抗菌清潔組
|03/25
|8163
|達方
|28.75
|保冰袋
|03/25
|8215
|明基材
|23.95
|護妍天使亮白水潤雙星保養限定組
|03/25
|8261
|富鼎
|114.00
|妙管家煥彩香氛洗衣球
|03/25
|8299
|群聯
|1,975.00
|全家禮物卡100元
|03/25
|8936
|國統
|53.80
|7-11咖啡券35元
|03/26
|1536
|和大
|53.00
|超商50元商品卡
|03/26
|1904
|正隆
|17.75
|春風官方購物商城折價券$200
|03/26
|2103
|台橡
|20.95
|休閒運動襪子禮盒
|03/26
|2317
|鴻海
|210.00
|股東專屬購物優惠
|03/26
|2352
|佳世達
|24.60
|史努比陶瓷雙碗組
|03/26
|2436
|偉詮電
|69.30
|香皂禮盒(二入)
|03/26
|2449
|京元電子
|323.00
|鋼珠筆組
|03/26
|2455
|全新
|227.50
|商品卡35元
|03/26
|3034
|聯詠
|382.50
|超商商品卡50元
|03/26
|3037
|欣興
|580.00
|OK超商100元商品卡
|03/26
|3234
|光環
|85.00
|保冷袋
|03/26
|3406
|玉晶光
|448.00
|7-11商品卡50元
|03/26
|3450
|聯鈞
|280.50
|印花樂琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒
|03/26
|4133
|亞諾法
|23.30
|統一超商35元商品卡
|03/26
|4916
|事欣科
|61.80
|統一超商50元商品卡
|03/26
|6156
|松上
|20.05
|香皂
|03/26
|6257
|矽格
|136.50
|7-11商品卡50元
|03/26
|8111
|立碁
|66.00
|清淨海洗衣膠囊
|03/26
|8383
|千附
|44.65
|蜂王拾光漫遊經典皂二入盒
|03/26
|8933
|愛地雅
|7.09
|香皂
|03/26
|8996
|高力
|952.00
|7-11商品卡50元
|03/26
|9917
|中保科
|114.50
|統一超商或全家100元商品卡
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！
資料來源：永豐證券「豐雲學堂」
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