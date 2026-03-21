2026 年股東會紀念品大戰進入最高潮！想領好康的投資人注意，只要在「最後買進日」前持有該公司股票，就能取得領取資格。《NOWnews 今日新聞》整理發現，下週（3/23至3/27）將有高達 114 檔股票迎來最後買進日，名單不僅包含百萬股民關注的聯電與鴻海，每年必搶的大魯閣更祭出「買 18 元賺 5 千」的超狂抵用券，錯過這波只能再等一年！

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股民都在看誰？豐雲學堂熱度 Top 3 大公開

在這 114 檔股票中，究竟哪些標的最受股民青睞？根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，最具話題性的前三名分別是：

    1.   鴻海（2317）｜熱度 2.5 萬次瀏覽： 擁有百萬股民的科技巨頭，今年延續傳統祭出「股東專屬購物優惠」，需登入官網領取，最後買進日為 3/26。

    2.   群創（3481）｜熱度 1.4 萬次瀏覽： 面板大廠群創今年送出實用的「時尚輕巧隨手杯」，最後買進日為 3/25，備受小資族關注。

    3.   京元電子（2449）｜熱度 1.3 萬次瀏覽： 今年發放「鋼珠筆組」，走高質感文具路線，最後買進日落在 3/26。

▲鴻海（2317）奪得豐雲學堂股東會熱度冠軍，高達2.5萬次點閱，其股東專屬購物優惠最受關注。（圖／翻攝自鴻海官網 foxconn.com）
▲鴻海（2317）奪得豐雲學堂股東會熱度冠軍，高達2.5萬次點閱，其股東專屬購物優惠最受關注。（圖／翻攝自鴻海官網 foxconn.com）
必搶亮點：大魯閣神級報酬率、聯電超萌史努比

除了熱搜榜單，每年最具話題性的大魯閣（1432）今年依舊誠意滿滿，祭出「800元消費抵用券」與「每月玩樂買1送1券」8張，總價值高達約 5,000 元。以目前股價約 18 元計算，投資報酬率堪稱全台最高（最後買進日 3/25）。

而存股族最愛的聯電（2303），今年走可愛實用風，送出「SNOOPY口袋保溫瓶」（最後買進日 3/25）；旅遊龍頭雄獅（2731）則大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」（最後買進日 3/24），預計都將掀起一波零股搶購潮。

▲聯電（2303）股東會送超萌「SNOOPY口袋保溫瓶」，實用性滿分，下週三（3/25）前買進才能領。（圖／聯電提供）
▲聯電（2303）股東會送超萌「SNOOPY口袋保溫瓶」，實用性滿分，下週三（3/25）前買進才能領。（圖／聯電提供）
下週（3/23-3/27）最後買進日 114 檔完整清單

(以下依最後買進日期與股票代號排序)

 
最後買進日 代號 股票名稱 3/18 股價 股東會紀念品
03/24 1310 台苯 12.00 常健順暢益生菌
03/24 1513 中興電 162.00 統一超商50元商品卡
03/24 1558 伸興 94.70 抗菌洗手露
03/24 1785 光洋科 99.60 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
03/24 2031 新光鋼 40.10 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份
03/24 2312 金寶 24.30 再生布卡夾
03/24 2332 友訊 15.55 常健順暢益生菌
03/24 2375 凱美 78.00 妙管家煥彩香氛洗衣球
03/24 2461 光群雷 16.50 陶瓷碗組
03/24 2546 根基 84.00 環球購物中心禮券100元
03/24 2731 雄獅 165.00 國內外團體旅遊兌換券700元
03/24 3035 智原 164.00 便利商店商品卡50元
03/24 4147 中裕 51.80 超商50元商品卡
03/24 4739 康普 82.50 超商35元禮物卡
03/24 4906 正文 33.60 指甲剪套裝組
03/24 5410 國眾 31.30 全家中杯美式咖啡卡乙張
03/24 6190 萬泰科 44.00 萬泰ACT超透氣口罩
03/24 6248 沛波 20.30 滋補強身 甲魚全沛
03/24 6271 同欣電 177.00 妙管家八倍濃縮洗衣球
03/24 8011 台通 20.60 野餐墊
03/24 9958 世紀鋼 125.00 青花瓷手柄不銹鋼餐具組
03/25 1215 卜蜂 152.00 雞肉鬆乙包
03/25 1409 新纖 16.85 保溫保冷袋
03/25 1432 大魯閣 18.05 抵用券及買1送1券(市價約5,000元)
03/25 1584 精剛 23.15 順暢益生菌
03/25 1611 中電 13.45 50元超商禮物卡
03/25 1707 葡萄王 120.00 葡萄王動能膠囊30粒/瓶
03/25 1723 中碳 74.20 7-11商品卡50元
03/25 1762 中化生 30.00 綠的抗菌潔手慕斯
03/25 1909 榮成 9.23 環保袋
03/25 2030 彰源 15.60 運動休閒毛巾襪
03/25 2104 國際中橡 12.70 折疊環保提包
03/25 2303 聯電 61.10 SNOOPY口袋保溫瓶
03/25 2313 華通 230.00 南僑清潔用品
03/25 2327 國巨* 280.50 妙管家八倍濃縮洗衣球
03/25 2363 矽統 52.80 工具組或等值商品
03/25 2371 大同 31.20 Luminarc純白強化餐具2件套
03/25 2379 瑞昱 482.00 全家便利商店88元禮物卡
03/25 2464 盟立 79.60 義美提領券50元
03/25 2482 連宇 16.25 沙威隆經典抗菌皂二入
03/25 2489 瑞軒 39.00 真空壓縮收納袋組(附抽氣沯)
03/25 2520 冠德 32.40 環球購物中心禮券100元
03/25 2534 宏盛 20.20 白米
03/25 2603 長榮 217.50 掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組
03/25 2641 正德 18.90 7-11 35元商品卡
03/25 2890 永豐金 32.05 kippis品牌高級毛毯
03/25 3029 零壹 118.00 統一超商商品卡50元
03/25 3042 晶技 93.50 超商50元商品卡
03/25 3094 聯傑 24.05 便利貼
03/25 3338 泰碩 63.50 全家便利商店禮物卡50元
03/25 3481 群創 27.95 時尚輕巧隨手杯
03/25 3490 單井 25.25 小蘇打去污粉汙劑1組二入
03/25 3556 禾瑞亞 43.05 統一超商35元商品卡
03/25 3588 通嘉 50.70 便利商店提貨卡(美式咖啡)
03/25 3686 達能 18.60 7-11商品卡35元
03/25 3706 神達 84.50 嘉禾牌家常麵無添加麵條
03/25 3708 上緯投控 124.00 統一超商商品卡(35元)
03/25 3714 富采 47.20 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組
03/25 3716 中化控股 33.55 綠的抗菌潔手慕斯
03/25 3717 聯嘉投控 19.00 櫻花碗二入
03/25 4102 永日 19.45 香皂
03/25 4754 國碳科 38.30 酒精噴霧筆
03/25 4968 立積 107.50 全家便利商店50元禮物卡
03/25 4979 華星光 383.00 統一超商中杯美式咖啡卡
03/25 5009 榮剛 35.30 順暢益生菌
03/25 5230 雷笛克光學 16.55 香皂
03/25 5258 虹堡 46.15 乖乖純水濕巾
03/25 5483 中美晶 129.00 法蘭絨毯
03/25 6134 萬旭 32.00 線材收納袋
03/25 6142 友勁 10.15 神守精華膠囊
03/25 6147 頎邦 71.90 環保摺疊購物袋
03/25 6158 禾昌 18.40 愛心手工皂
03/25 6164 華興 13.15 妙管家洗潔精
03/25 6188 廣明 101.00 蜂王清新植萃精華皂二入
03/25 6239 力成 211.00 統一超商商品卡50元
03/25 6282 康舒 52.80 鋅合金編織充電線
03/25 6509 聚和 46.20 自黏性便條紙
03/25 6538 倉和 67.20 7-11商品卡50元
03/25 6558 興能高 29.80 香皂
03/25 6591 動力-KY 63.50 全家便利商店禮物卡50元
03/25 6703 軒郁 122.00 膠原飲品
03/25 6909 創控 49.15 環保小麥便攜餐具套裝
03/25 8021 尖點 260.50 公益沐浴球
03/25 8064 東捷 67.20 統一超商35元商品卡
03/25 8069 元太 148.50 GREEN&SAFE蔬果碗盤清潔液體皂
03/25 8086 宏捷科 134.50 統一超商咖啡卡35元
03/25 8112 至上 94.60 無患子抗菌清潔組
03/25 8163 達方 28.75 保冰袋
03/25 8215 明基材 23.95 護妍天使亮白水潤雙星保養限定組
03/25 8261 富鼎 114.00 妙管家煥彩香氛洗衣球
03/25 8299 群聯 1,975.00 全家禮物卡100元
03/25 8936 國統 53.80 7-11咖啡券35元
03/26 1536 和大 53.00 超商50元商品卡
03/26 1904 正隆 17.75 春風官方購物商城折價券$200
03/26 2103 台橡 20.95 休閒運動襪子禮盒
03/26 2317 鴻海 210.00 股東專屬購物優惠
03/26 2352 佳世達 24.60 史努比陶瓷雙碗組
03/26 2436 偉詮電 69.30 香皂禮盒(二入)
03/26 2449 京元電子 323.00 鋼珠筆組
03/26 2455 全新 227.50 商品卡35元
03/26 3034 聯詠 382.50 超商商品卡50元
03/26 3037 欣興 580.00 OK超商100元商品卡
03/26 3234 光環 85.00 保冷袋
03/26 3406 玉晶光 448.00 7-11商品卡50元
03/26 3450 聯鈞 280.50 印花樂琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒
03/26 4133 亞諾法 23.30 統一超商35元商品卡
03/26 4916 事欣科 61.80 統一超商50元商品卡
03/26 6156 松上 20.05 香皂
03/26 6257 矽格 136.50 7-11商品卡50元
03/26 8111 立碁 66.00 清淨海洗衣膠囊
03/26 8383 千附 44.65 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒
03/26 8933 愛地雅 7.09 香皂
03/26 8996 高力 952.00 7-11商品卡50元
03/26 9917 中保科 114.50 統一超商或全家100元商品卡
💡 編輯台投資小叮嚀：
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！ 

資料來源：永豐證券「豐雲學堂」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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