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▲范瑋琪（右）透過社群IG發文，禱告中坦承自己是罪人。（圖／翻攝自范瑋琪IG@fanfan）

范瑋琪過50歲生日：我是罪人！陳建州一家四口同框

▲范瑋琪（中）一家四口同框，畫面充滿溫馨氛圍。（圖／翻攝自范瑋琪IG@fanfan）

范瑋琪50歲了！歌手范瑋琪與陳建州2011年結婚，2015年迎來一對雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，近年鮮少出現螢光幕前，專注投入家庭生活，今（18）日范瑋琪逢50歲生日，昨她透過社群IG發文，以中、英文禱告詞抒發心聲，「請不要停止聆聽我的禱告，我並不完美；我是個罪人。有時我會忘記禱告。有時我會忘記感謝祢。有時候我會失去耐心。我知道祢看見我所做的一切，但我感謝祢總是給我新的一天重新開始。」大批粉絲湧入留言打氣。范瑋琪昨透過社群IG發文，以一段英文禱告抒發，「請不要停止聆聽我的禱告，我並不完美；我是個罪人。有時我會忘記禱告。有時我會忘記感謝祢。有時候我會失去耐心。我知道祢看見我所做的一切，但我感謝祢總是給我新的一天重新開始。」文中，范瑋琪搭配自己雙手握十且陳建州、兩名兒子在旁齊聚的照片，她身穿亮片黑色上衣，頭戴髮箍，吹熄著眼前蛋糕上的蠟燭，「當新的一天開始時，請讓我變得更好。改變我的態度、方法、想法和反應。如果我追錯方向，請轉移我的方向。」照片裡也可見，范瑋琪一家四口流露滿滿溫馨氛圍，她感性喊話各界：「 謝謝大家的祝福，我也想在滿50歲的今天祝福所有我愛的人，願上帝繼續保守眷顧我們，豐盛我們的生命，在主裡彼此相愛。」語氣誠懇且動人，引來不少粉絲留言給予鼓勵。