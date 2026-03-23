2026 年股東會紀念品大戰進入「最後上車週」！想要領好康的投資人注意，只要在「最後買進日」前持有該公司股票，就能取得領取資格。《NOWNEWS 今日新聞》整理發現，本週（3/23 至 3/27）將有高達 114 檔股票迎來最後買進日。名單不僅包含百萬股民關注的聯電與鴻海，大魯閣更祭出「18 元換 5 千」的超狂抵用券，錯過本週就要再等一年！

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內行看門道：本週 5 檔「CP 值爆表」王

在多達 114 檔的申購清單中，小資族該如何挑選？ 除了關注熱門大咖，內行股民更看重「低門檻、高回饋」的標的。 以下精選本週 5 檔 CP 值爆表的標的，讓您用銅板價就能換到超值好禮：

    •   大魯閣（1432）： 股價僅約 18 元，即可換取價值 5,000 元的消費抵用券及買 1 送 1 券（最後買進日 3/25）。

▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）
▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）
    •   佳世達（2352）： 股價約 24.6 元，送出超萌「史努比陶瓷雙碗組」（最後買進日 3/26）。

    •   雄獅（2731）： 股價約 165 元，大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」（最後買進日 3/24）。

    •   智原（3035）： 股價約 164 元，送出 50 元便利商店商品卡，等同現金回饋（最後買進日 3/24）。

    •   聯電（2303）： 股價約 61.1 元，送出「SNOOPY 口袋保溫瓶」（最後買進日 3/25）。

▲聯電2026股東會紀念品爲SNOOPY保溫瓶。（圖／聯電提供）
▲聯電2026股東會紀念品爲SNOOPY保溫瓶。（圖／聯電提供）
股民都在看誰？豐雲學堂熱度排行榜

除了精選的 CP 值王，根據永豐證券「豐雲學堂」的大數據熱度統計，本週仍有三家指標性企業穩坐股民關注榜前三名：

    •   鴻海（2317）： 2.5 萬次瀏覽。 提供「股東專屬購物優惠」，需登入官網領取（最後買進日 3/26）。

    •   群創（3481）： 1.4 萬次瀏覽。 送出實用的「時尚輕巧隨手杯」（最後買進日 3/25）。

    •   京元電子（2449）： 1.3 萬次瀏覽。 送出質感「鋼珠筆組」（最後買進日 3/26）。

本週（3/23-3/27）最後買進日 114 檔完整清單

(以下依最後買進日期與股票代號排序)

最後買進日 代號 股票名稱 3/18 股價 股東會紀念品
03/24 1310 台苯 12.00 常健順暢益生菌
03/24 1513 中興電 162.00 統一超商50元商品卡
03/24 1558 伸興 94.70 抗菌洗手露
03/24 1785 光洋科 99.60 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
03/24 2031 新光鋼 40.10 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份
03/24 2312 金寶 24.30 再生布卡夾
03/24 2332 友訊 15.55 常健順暢益生菌
03/24 2375 凱美 78.00 妙管家煥彩香氛洗衣球
03/24 2461 光群雷 16.50 陶瓷碗組
03/24 2546 根基 84.00 環球購物中心禮券100元
03/24 2731 雄獅 165.00 國內外團體旅遊兌換券700元
03/24 3035 智原 164.00 便利商店商品卡50元
03/24 4147 中裕 51.80 超商50元商品卡
03/24 4739 康普 82.50 超商35元禮物卡
03/24 4906 正文 33.60 指甲剪套裝組
03/24 5410 國眾 31.30 全家中杯美式咖啡卡乙張
03/24 6190 萬泰科 44.00 萬泰ACT超透氣口罩
03/24 6248 沛波 20.30 滋補強身 甲魚全沛
03/24 6271 同欣電 177.00 妙管家八倍濃縮洗衣球
03/24 8011 台通 20.60 野餐墊
03/24 9958 世紀鋼 125.00 青花瓷手柄不銹鋼餐具組
03/25 1215 卜蜂 152.00 雞肉鬆乙包
03/25 1409 新纖 16.85 保溫保冷袋
03/25 1432 大魯閣 18.05 抵用券及買1送1券(市價約5,000元)
03/25 1584 精剛 23.15 順暢益生菌
03/25 1611 中電 13.45 50元超商禮物卡
03/25 1707 葡萄王 120.00 葡萄王動能膠囊30粒/瓶
03/25 1723 中碳 74.20 7-11商品卡50元
03/25 1762 中化生 30.00 綠的抗菌潔手慕斯
03/25 1909 榮成 9.23 環保袋
03/25 2030 彰源 15.60 運動休閒毛巾襪
03/25 2104 國際中橡 12.70 折疊環保提包
03/25 2303 聯電 61.10 SNOOPY口袋保溫瓶
03/25 2313 華通 230.00 南僑清潔用品
03/25 2327 國巨* 280.50 妙管家八倍濃縮洗衣球
03/25 2363 矽統 52.80 工具組或等值商品
03/25 2371 大同 31.20 Luminarc純白強化餐具2件套
03/25 2379 瑞昱 482.00 全家便利商店88元禮物卡
03/25 2464 盟立 79.60 義美提領券50元
03/25 2482 連宇 16.25 沙威隆經典抗菌皂二入
03/25 2489 瑞軒 39.00 真空壓縮收納袋組(附抽氣沯)
03/25 2520 冠德 32.40 環球購物中心禮券100元
03/25 2534 宏盛 20.20 白米
03/25 2603 長榮 217.50 掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組
03/25 2641 正德 18.90 7-11 35元商品卡
03/25 2890 永豐金 32.05 kippis品牌高級毛毯
03/25 3029 零壹 118.00 統一超商商品卡50元
03/25 3042 晶技 93.50 超商50元商品卡
03/25 3094 聯傑 24.05 便利貼
03/25 3338 泰碩 63.50 全家便利商店禮物卡50元
03/25 3481 群創 27.95 時尚輕巧隨手杯
03/25 3490 單井 25.25 小蘇打去污粉汙劑1組二入
03/25 3556 禾瑞亞 43.05 統一超商35元商品卡
03/25 3588 通嘉 50.70 便利商店提貨卡(美式咖啡)
03/25 3686 達能 18.60 7-11商品卡35元
03/25 3706 神達 84.50 嘉禾牌家常麵無添加麵條
03/25 3708 上緯投控 124.00 統一超商商品卡(35元)
03/25 3714 富采 47.20 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組
03/25 3716 中化控股 33.55 綠的抗菌潔手慕斯
03/25 3717 聯嘉投控 19.00 櫻花碗二入
03/25 4102 永日 19.45 香皂
03/25 4754 國碳科 38.30 酒精噴霧筆
03/25 4968 立積 107.50 全家便利商店50元禮物卡
03/25 4979 華星光 383.00 統一超商中杯美式咖啡卡
03/25 5009 榮剛 35.30 順暢益生菌
03/25 5230 雷笛克光學 16.55 香皂
03/25 5258 虹堡 46.15 乖乖純水濕巾
03/25 5483 中美晶 129.00 法蘭絨毯
03/25 6134 萬旭 32.00 線材收納袋
03/25 6142 友勁 10.15 神守精華膠囊
03/25 6147 頎邦 71.90 環保摺疊購物袋
03/25 6158 禾昌 18.40 愛心手工皂
03/25 6164 華興 13.15 妙管家洗潔精
03/25 6188 廣明 101.00 蜂王清新植萃精華皂二入
03/25 6239 力成 211.00 統一超商商品卡50元
03/25 6282 康舒 52.80 鋅合金編織充電線
03/25 6509 聚和 46.20 自黏性便條紙
03/25 6538 倉和 67.20 7-11商品卡50元
03/25 6558 興能高 29.80 香皂
03/25 6591 動力-KY 63.50 全家便利商店禮物卡50元
03/25 6703 軒郁 122.00 膠原飲品
03/25 6909 創控 49.15 環保小麥便攜餐具套裝
03/25 8021 尖點 260.50 公益沐浴球
03/25 8064 東捷 67.20 統一超商35元商品卡
03/25 8069 元太 148.50 GREEN&SAFE蔬果碗盤清潔液體皂
03/25 8086 宏捷科 134.50 統一超商咖啡卡35元
03/25 8112 至上 94.60 無患子抗菌清潔組
03/25 8163 達方 28.75 保冰袋
03/25 8215 明基材 23.95 護妍天使亮白水潤雙星保養限定組
03/25 8261 富鼎 114.00 妙管家煥彩香氛洗衣球
03/25 8299 群聯 1,975.00 全家禮物卡100元
03/25 8936 國統 53.80 7-11咖啡券35元
03/26 1536 和大 53.00 超商50元商品卡
03/26 1904 正隆 17.75 春風官方購物商城折價券$200
03/26 2103 台橡 20.95 休閒運動襪子禮盒
03/26 2317 鴻海 210.00 股東專屬購物優惠
03/26 2352 佳世達 24.60 史努比陶瓷雙碗組
03/26 2436 偉詮電 69.30 香皂禮盒(二入)
03/26 2449 京元電子 323.00 鋼珠筆組
03/26 2455 全新 227.50 商品卡35元
03/26 3034 聯詠 382.50 超商商品卡50元
03/26 3037 欣興 580.00 OK超商100元商品卡
03/26 3234 光環 85.00 保冷袋
03/26 3406 玉晶光 448.00 7-11商品卡50元
03/26 3450 聯鈞 280.50 印花樂琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒
03/26 4133 亞諾法 23.30 統一超商35元商品卡
03/26 4916 事欣科 61.80 統一超商50元商品卡
03/26 6156 松上 20.05 香皂
03/26 6257 矽格 136.50 7-11商品卡50元
03/26 8111 立碁 66.00 清淨海洗衣膠囊
03/26 8383 千附 44.65 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒
03/26 8933 愛地雅 7.09 香皂
03/26 8996 高力 952.00 7-11商品卡50元
03/26 9917 中保科 114.50 統一超商或全家100元商品卡
買完怎麼領？4 招攻略一次看，零股股東「這招」必學

買進股票卡位成功後，接下來最關心的就是如何把紀念品帶回家。根據領取規則，主要分為以下四種方式，建議讀者收到「開會通知書」後務必仔細閱讀上面的說明：

第一招：大股東最簡單（持有 1,000 股以上）

    •   準備： 股東開會通知書（簽名或蓋章）。

    •   地點： 證券公司的「股務代理處」或住家附近的「民間代領機構」。

    •   優點： 流程最快，繳交委託書即可領取。

第二招：零股族必殺技（不限股數、最常用！）

許多熱門標的（如聯電、大魯閣）的一般小資族多為零股持有，這招一定要會：

    •   關鍵動作： 進行「電子投票」。

    •   流程： 利用台灣集中保管結算所的「股東 e 票通」平台參與投票，完成後列印證明（或依通知書規定），前往指定領取點即可。

    •   點評： 這是零股股東領取紀念品的「門票」，沒投票通常領不到。

第三招：親自出席股東會

    •   流程： 股東會當天帶著通知書，親自前往開會現場領取。

    •   注意： 並非每家公司都會在當天發放，且開會地點可能在偏遠工業區，出發前請三思。

第四招：佛系領取法（規則最寬鬆）

    •   特色： 部分大方公司不論股數，不強制電子投票或委託書。

    •   流程： 憑身分文件、開會通知書，直接前往股務代理處領取即可。

▲卡位本週股東會紀念品最後機會，買完怎麼領？一張圖帶你看懂4招攻略，零股族切記完成電子投票指定任務。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
▲卡位本週股東會紀念品最後機會，買完怎麼領？一張圖帶你看懂4招攻略，零股族切記完成電子投票指定任務。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
💡 編輯台週一投資小叮嚀：小資族領好康「避坑 3 招」

今天開盤就衝刺？下單前請先花 10 秒看這三點，別讓辛苦的小確幸縮水：

    1.   「零股」門檻看清楚： 雖然大魯閣、聯電等標的一股就能領，但並非所有公司都如此。部分公司規定「零股不發放」或「僅限電子投票」，下單前請至「公開資訊觀測站」確認。

    2.   別忘了「電子投票」： 許多公司針對零股股東，要求必須在指定期間內完成電子投票（建議下載「集保 e 手掌握」App 或上 Stockvote 平台）才能領取紀念品，買完股票不代表就領得到喔！

    3.   注意最後買進日： 表格中的日期是「最晚買進日」，當天收盤前必須成交才能卡位。若在本週二（3/24）才買進最後買進日為 3/24 的股票，是來不及領取的喔！

祝大家本週「獵禮」順利，用銅板價換回滿滿的實用好物！

資料來源：永豐證券「豐雲學堂」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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