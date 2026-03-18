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面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新。繼去年底董事會通過第三代機隊計畫後，上月已啟動CPL商用機師招募，而為因應機隊擴充與航網布局之人力需求，台灣虎航今（18）日與安捷航空4度舉行培訓機師訓練合約簽署儀式，虎航招募的培訓機師將前往安捷受訓，費用將由虎航負擔。ㄏ灣虎航是我國唯一的低成本航空公司，而安捷飛航訓練中心在台提供的標準化飛行課程與優質教官資源，虎航與安捷簽約，確保學員能在具備國際標準的環境中，培養紮實的飛行技能與專業素養。台灣虎航董事長黃世惠表示：榮幸能與安捷航空持續建立深度的夥伴關係。今年第二季台灣虎航招募的培訓機師新血，將正式進入安捷飛航訓練中心受訓；透過在地培育，我們能更有效確保訓練品質，並即時溝通優化教學需求。訓練經費將由台灣虎航全額負擔，深信在安捷專業的指導下，能為我們培養出優秀的人才。安捷航空董事長高健祐也表示：「感謝台灣虎航一路肯定安捷航空。作為我國唯一的民航飛行訓練機構，我們深感責任重大。安捷與台灣虎航的合作，不僅是企業間的結盟，更是我國航空人才在地培育的重要里程碑。透過量身打造的標準化課程與嚴謹的考核機制，我們能協助台灣虎航培育出卓越的專業人才。」隨著國際旅遊市場全面回溫，台灣虎航目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。透過安捷航空量身打造的先進的機隊訓練與模擬機教學，大幅提升學員銜接線上的訓練效率，縮短從地面到天空的距離，培訓機師完成受訓並通過考核，即有機會成為台灣虎航的正式機師。本次簽署儀式由黃世惠與高健祐共同主持，展現台灣虎航持續推動機師國育，力挺台灣在地航訓產業的堅定決心。合作不僅為持續優化的航網布局提供最強有力的後援，更致力於為在地青年搭建飛行夢想的舞台，共同為台灣航空業培育更多卓越的國籍飛行人才。