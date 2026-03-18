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備戰年底九合一選舉，國民黨與民眾黨加速藍白合進度，今兩黨幕僚討論完合作協議後，國民黨今（18）日下午由中常會正式通過。國民黨新任文傳會主委尹乃菁會後受訪說，兩黨在合作縣市會由全民調決定最後人選。媒體再問是否有談到讓幾趴？尹說，這都是細節，但過去的種種不愉快已經翻頁，應該向前看，如果持續陷在過去的悔恨與泥淖之中，將無法看見光明的未來。尹乃菁也說，原本今天也有討論是否要再開記者會宣布，不過因雙方都已經透過決策單位通過，因此就沒有再開記者會計畫。而這份協議最後會取名「國民契約」，剛好取自國民黨與民眾黨的第一個字。尹乃菁表示，國民黨主席鄭麗文今在中常會開頭就講了，藍白合作是回應台灣最大民意期待的重要一步，目標不僅在於2026年地方選舉勝選，更希望進一步邁向2028年，為台灣政黨政治建立新的典範。她指出，過去台灣政黨長期陷於對立、內耗與衝突，但政黨之間其實存在多元合作的可能性。她以歐洲內閣制國家為例指出，聯合政府與選舉期間的合作相當常見，藍白聯合治理正是朝此方向邁進。在合作規範方面，尹乃菁表示，協議中雖未明文列出懲處條款，但相關原則已相當清楚。她指出，若有人違反合作機制、執意參選，黨中央將依規定進行處分。她並提到，先前民眾黨主席黃國昌在共同願景記者會中也已明確表達，藍白合作目標是推出最強人選贏得選戰，若出現脫黨參選情形，將依黨紀處理。至於聯合治理與輔選機制，尹乃菁指出，相關規範不會採取過於強制或僵化的方式，而是建立在雙方既有的合作基礎與默契之上。她表示，經過一段時間的互動，藍白之間已累積相當程度的信任與共識，因此不需要以強制手段推動合作，而是透過共同願景與目標自然促成。尹乃菁進一步指出，藍白合作目前代表約六成民意，但不會因此採取強勢或碾壓的方式對待其他政黨。她強調，雙方合作將以務實、穩健方式推進，並持續尋求最大共識，目前已有藍白聯合治理的實際案例，包括基隆市與苗栗縣，均已出現跨黨派合作的副首長安排，顯示合作模式具體可行。未來無論由國民黨或民眾黨推出候選人勝出，均可將雙方人才納入地方政府團隊，形成聯合治理模式。