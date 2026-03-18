我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司參加2026智慧城市展及淨零城市展。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司參加2026智慧城市展及淨零城市展，交通部次長陳彥伯(中)主持交通願景館開幕儀式，台灣港務公司董事長周永暉(右1)出席啟動儀式，透過此次展覽向大眾展現台灣港群智慧化的未來藍圖。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司參加2026智慧城市展及淨零城市展，台灣港務公司總經理王錦榮(左1)向與會民眾說明台灣港群智慧化的未來藍圖。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於17日至20日，參加在台北市南港展覽館2館所舉辦的2026智慧城市展及淨零城市展，以AI科技守護港灣安全，期打造智慧永續港口。台灣港務公司董事長周永暉表示，2026智慧城市展及淨零城市展，在台北市南港展覽館2館舉行，交通部在現場設置交通願景館，展示智慧運輸及低碳運輸成果，而台灣港務公司以「科技驅動，港口安全升級」為主題參展，聚焦AI智慧監控、裝卸作業安全防護，以及港區工程數位管理等多項應用成果，以展現AI科技導入港口營運與安全管理之具體成效。交通部次長陳彥伯也出席開幕儀式，並在台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮陪同下參觀展區，以瞭解智慧港口實際建置成果，對於港務公司具體將AI科技落實於港區安全維護管理，以及智慧港口推動成效表示肯定。周永暉說，台灣港務公司此次展出多項AI安全管理應用成果，在港灣作業方面，建置「不明船舶進港AI影像偵測系統」，可即時辨識進港船舶動態，偵測到不明船舶立即通報相關單位進行應變，強化港口水域安全監控能力，而在船舶裝卸作業安全方面，港務公司試驗導入AI影像辨識技術，能即時偵測作業人員是否依規定配戴防護裝備，以及人員、車輛與機具交叉作業等高風險情形，並透過即時告警機制提醒現場人員，提高港區作業安全。此外，展區也設置VR工安教育訓練體驗，模擬墜落、感電及物體飛落等港區常見施工風險情境，讓參觀者透過沉浸式體驗，瞭解港區作業安全的重要性，也進一步認識港務公司在推動勞工職業安全與打造安全作業環境上的努力及具體成果。周永暉指出，台灣港務公司此次參與2026智慧城市展及淨零城市展，不僅展示AI安全管理應用成果，並展示「港工作業管理系統」數位化便民服務，該系統整合線上申辦、電子簽核及結合GIS地理資訊圖資，可即時掌握港區施工位置及地下管線資訊，避免管線誤挖並提升管理效率，該系統上線一年來，繳出令人矚目的永續成績單，減少超過千件公文往返，節省約5萬小時行政作業時間，並減少約5.3萬張紙張使用，降低約225公斤碳排放，展現港口數位治理與永續管理成果。周永暉並指出，台灣港務公司未來將持續導入AI與智慧科技，提升港口安全管理與營運效率，推動台灣港群邁向智慧港口與永續港灣發展。