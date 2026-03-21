「我辛辛苦苦工作 30 年，年薪高達百萬，難道 2,300 萬退休金真的不夠花嗎？」這是一位 60 歲企業前高管浩一（化名）的真實心聲。日本理財專欄《The Gold Online》近期一系列針對「高薪族退休崩壞」的報導，在社群引發巨大共鳴。這群原先是人生勝利組的前高階主管們，在退休後卻集體陷入了三大意想不到的「老後錢坑」。
日本案例：高管退休後的「悲劇三部曲」
第一坑：高薪族的「存款幻覺」
一名年薪 800 萬日幣（約台幣 170 萬）的高管，退休前夕清算才發現存款僅剩 1,000 萬日幣（約台幣 215 萬元）。他習慣了優渥生活、負擔子女教育費，卻沒算到退休後失去現金流，房貸尾款與昂貴的修繕費會瞬間掏空餘額。
第二坑：家裡的「隱形社交稅」
浩一領完退休金後，因無所事事開始「管理」妻子的家事，甚至盤問行蹤，導致多年模範夫妻在兩週內鬧到分居。這種「熟年離婚」帶來的財產平分與生活成本翻倍，是退休金最大的殺手。
第三坑：焦慮的「投資賠命錢」
68 歲的佐佐木為了抗通膨，將積蓄投入日本 NISA（免稅帳戶）買美股基金。但他因無法承受本金波動，整天盯盤導致神經衰弱，最後竟焦慮到砸壞手機。這說明了：理財若理到沒了健康，就是最大的錢坑。
台灣加值觀點：退休理財怎麼選？TISA 真的比較香？
參考日本 NISA 制度，投信投顧公會也有台灣版 TISA 制度，旨在鼓勵國人透過長線投資儲蓄退休金。看到日本 NISA 的案例，台灣讀者最常問：「台灣的 TISA 又是什麼？跟自己買 ETF 有差嗎？」
📍NISA vs. TISA：制度大不同
• 日本 NISA： 只要在帳戶內投資，獲利與股息完全免稅，額度高且幾乎無限制標的，是日本政府強迫民眾「儲蓄轉投資」的利器。
• 台灣 TISA： 目前較偏向「退休專案」架構。主要優勢在於**「額外扣除額」**。在 2026 年，透過 TISA 帳戶購買指定的退休型基金或 ETF，每人每年可能有約 2.4 萬元 的稅務扣除優待，旨在鼓勵長線持有。
TISA 帳戶 vs. 自己開戶買 ETF：誰勝出？
💡 編輯台實戰建議：
如果你是像日本案例中「容易盯盤焦慮」的讀者，TISA 更有優勢。因為 TISA 的標的經過篩選且具備紀律性，能幫你避開「第三坑（焦慮錢坑）」。
但如果你是追求極致報酬、且能忍受波動的專業玩家，自己開戶 DIY 買高股息 ETF 會有更高的彈性。重點在於：2026 年退休金不只要「存得多」，更要選對一個「讓你睡得著」的工具。
資料來源：The Gold Online、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)、金融監督管理委員會 (FSC)
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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第一坑：高薪族的「存款幻覺」
一名年薪 800 萬日幣（約台幣 170 萬）的高管，退休前夕清算才發現存款僅剩 1,000 萬日幣（約台幣 215 萬元）。他習慣了優渥生活、負擔子女教育費，卻沒算到退休後失去現金流，房貸尾款與昂貴的修繕費會瞬間掏空餘額。
第二坑：家裡的「隱形社交稅」
浩一領完退休金後，因無所事事開始「管理」妻子的家事，甚至盤問行蹤，導致多年模範夫妻在兩週內鬧到分居。這種「熟年離婚」帶來的財產平分與生活成本翻倍，是退休金最大的殺手。
第三坑：焦慮的「投資賠命錢」
68 歲的佐佐木為了抗通膨，將積蓄投入日本 NISA（免稅帳戶）買美股基金。但他因無法承受本金波動，整天盯盤導致神經衰弱，最後竟焦慮到砸壞手機。這說明了：理財若理到沒了健康，就是最大的錢坑。
參考日本 NISA 制度，投信投顧公會也有台灣版 TISA 制度，旨在鼓勵國人透過長線投資儲蓄退休金。看到日本 NISA 的案例，台灣讀者最常問：「台灣的 TISA 又是什麼？跟自己買 ETF 有差嗎？」
📍NISA vs. TISA：制度大不同
• 日本 NISA： 只要在帳戶內投資，獲利與股息完全免稅，額度高且幾乎無限制標的，是日本政府強迫民眾「儲蓄轉投資」的利器。
• 台灣 TISA： 目前較偏向「退休專案」架構。主要優勢在於**「額外扣除額」**。在 2026 年，透過 TISA 帳戶購買指定的退休型基金或 ETF，每人每年可能有約 2.4 萬元 的稅務扣除優待，旨在鼓勵長線持有。
TISA 帳戶 vs. 自己開戶買 ETF：誰勝出？
|比較項目
|TISA 帳戶 (委託投信/銀行)
|自己開戶買 ETF (DIY)
|稅務優勢
|享有每年額外的稅務扣除額
|股息需併入綜合所得稅或分離課稅
|標的選擇
|僅限特定退休型基金/標的
|全市場股票、ETF 均可買
|紀律性
|高 (通常有閉鎖期，適合長線)
|低 (容易因恐慌而追高殺低)
|手續費
|可能有經理費，但稅優可抵銷
|僅券商手續費，成本最透明
如果你是像日本案例中「容易盯盤焦慮」的讀者，TISA 更有優勢。因為 TISA 的標的經過篩選且具備紀律性，能幫你避開「第三坑（焦慮錢坑）」。
但如果你是追求極致報酬、且能忍受波動的專業玩家，自己開戶 DIY 買高股息 ETF 會有更高的彈性。重點在於：2026 年退休金不只要「存得多」，更要選對一個「讓你睡得著」的工具。
資料來源：The Gold Online、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)、金融監督管理委員會 (FSC)
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。