我是廣告 請繼續往下閱讀

泰宗生技預計在4月8日掛牌上市，配合初次上市前公開承銷，3月20日至24日展開競價拍賣，競拍總張數5316張，競拍底價85元，暫定承銷價102元；若以近期在興櫃市場約195元的股價水準換算，潛在價差近百元，預期將掀起一波熱烈的競標與申購熱潮。泰宗表示，有別於生技新藥股常見的長期虧損，泰宗具備國內少見的「垂直整合」優勢，以通路盈餘作為新藥研發的強力後盾。銷售團隊在全台醫學中心、區域醫院及地區醫院的通路覆蓋率高達90%；憑藉代理與自有研發產品持續帶來穩定現金流，讓泰宗自2015年起即使研發費用逐年增加，仍能維持連年獲利的罕見佳績。泰宗旗下預防反覆性泌尿道感染（rUTI）的新適應症新藥U101，在台灣三期臨床試驗收案已突破六成，市場預估 2026年第三季將公告期中分析結果。全球每年有高達約一億名rUTI病患，但目前臨床上苦無非抗生素的有效預防藥物，新藥已確認可循505(b)(2)新藥途徑直接進入美國三期臨床，並規劃展開國際授權程序。新藥預估全球市場規模將從2025年近100億美元到2035年成長至147.3億美元。回顧近期的國際泌尿道感染用藥授權市場，2022年美國Spero Therapeutics將其處於臨床二期的複雜性泌尿道感染「抗生素」新藥授權給大廠GSK，該案簽約金與開發里程碑金總額高達5.25億美元。泰宗指出，相比之下，U101不僅進度更為領先，且屬於無抗藥性風險的「非抗生素」創新療法，可望成為預防rUTI首選用藥；具備比後線抗生素新藥更佳的安全性與廣大受眾，有利於未來對外授權的談判籌碼與整體價值，為泰宗未來營運帶來跳躍式增長。此外，泰宗自主研發的CatCHimera（凱玫樂）肝癌術後檢測平台，也是近期極具爆發力的營收亮點。早期肝癌術後復發率高達60%到70%，該平台透過偵測血液中的B肝病毒嵌合DNA，能比傳統電腦斷層更早3到9個月發現殘存腫瘤，陽性預測率高達80%。目前已通過衛福部實驗室自行研發檢驗技術（LDTS）認證，透過現行特管法規範在台灣醫院啟動自費檢測服務。泰宗也正積極與中國頂尖醫院接洽，準備搶攻大中華區每年45萬新增肝癌病例的龐大追蹤市場。這項高毛利項目的實質發酵，將進一步優化公司的獲利結構。法人表示，在U101未來台灣取證上市，海外授權可期，以及精準檢測服務上路的多引擎驅動下，泰宗營運可期。