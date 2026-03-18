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▲大魯閣今年股東會紀念品為總價值超過4000元的大禮包。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）

▲聯電今年股東會紀念品為「史努比口袋保溫瓶」。（圖／聯電提供）

▲永豐金公布今年股東會紀念品是「幸福毯」。（圖╱永豐金控提供）

公式計算：股東會日期往前推 62天=最後過戶日。

「集保e手掌握」App（Android、iOS）：於首頁點選「我的資產」→ 點擊下方快捷功能的「股東e服務」即可進入。

證券商下單 App：在各家券商App選單中搜尋「電子投票」功能，點選後系統將自動導引至「股東e票通」。

操作流程： 點選「電子投票」→ 選擇「一般股東／投資人」→ 輸入「身分證字號」→ 選擇憑證登入。

登入憑證準備：

個人股東： 需備妥「自然人憑證」、「券商網路下單憑證」、「網路銀行憑證」或「行動自然人憑證（TW FidO）」任一。

法人股東： 需備妥「工商憑證」或「證期共用憑證」任一。

個股最後買進日、紀念品一覽

上市櫃股東會旺季即將來臨，各家企業不只比拚財報表現、股利分派，在股東會紀念禮品上也使出渾身解數，希望獲得股民們的青睞，《NOWNEWS今日新聞》再次整理股東會上百款好物商品清單，以及領取方式、領取條件等懶人包，資訊全網羅，股東們快上車，不要再錯過！大魯閣也被封為「被紀念品耽誤的育樂公司」，股東下載官方APP，就能領取800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員 ，總價值超過4200元。持有1000股以上的股東，還可獲得額外1000元消費抵用券。受到百萬股民期待的中鋼被視為紀念品人氣王，先前推出過冷水瓶、不鏽鋼砧板組、晴雨兩用傘、環保餐具、工具組等，今年紀念品尚未公布，最後買進日是3月19日，預計在3月中下旬後公布。台灣虎航則在今年首次推出股東優惠，把股東、會員、旅客三種身份串連，只要登入虎航會員並綁定股東認定，就會發送800元回饋金，可以折抵機票、托運行李等。聯電則是延續IP熱潮，從先前得咖波商品，變成「史努比口袋保溫瓶」，白、藍色系的簡約經典造型，實用與潮流兼具。台泥則送多功能折疊環保提包，搭上今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系，時髦好看與實用功能兼具。而永豐金今年股東會紀念品是「幸福毯」，特別選用北歐品牌kippis簡約理念風格，溫暖又簡約時尚的小巧蓋毯，為股東送上美好祝福。首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，根據台股的T+2日交割制度，股票交易完成後需經過2個工作天才能正式過戶。因此，投資者必須在公司最後過戶日前至少2個交易日買入股票，才能獲得領取股東會紀念品的資格。每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。持開會通知書，親自前往開會地點領取。在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。■股東會紀念品領取資格：持股1000股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。零股股東（持股未滿1000股），須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權，才能獲得紀念品，零股股東若無法委託他人代領，須依規定辦理。如果只買一、股零股，可以領禮品嗎？答案：多數是可以的。但要注意，多數公司不會主動寄發「開會通知書」給持股未滿1000股（1張）的零股股東，因此請記得：至公開資訊觀測站查詢該公司公告，確認未滿1000股的股東是否發放。打電話補單：致電該公司的股務代理機構要求「補發開會通知書」。電子投票：零股股東參與電子投票有以下方式，最後都會導向「股東e票通網站」平台投票。📍行動App端：📍電腦網頁端：若習慣使用電腦操作，可直接進入 股東e票通網站：完成電子投票後，將成功畫面截圖或列印，並攜帶身分證件，於公司指定的時間前往「股務代理機構」即可兌換紀念品。東鹼（1708）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品小蘇打粉。廣運（6125）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品超商35元禮物卡。慧友（5484）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品牙膏。均豪（5443）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品露營燈。亞電（4939）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品統一超商35元商品卡。東和鋼鐵（2006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品修容組。晶豪科（3006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。華孚（6235）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品有機白米。志聖（2467）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品露營燈。日電貿（3090）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品潔手慕斯。信立（4303）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品保健產品。台泥（1101）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品環保袋。大亞（1609）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品統一超商35元商品卡。慶豐富（9935）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品全家商品券。嘉裕（1417）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品機能襪。中天（4128）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品紅景天精華飲。華容（5328）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品收納袋組。中鋼（2002）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品尚未公布。台通（8011）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品野餐墊。光洋科（1785）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品舒活皂。中裕（4147）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。沛波（6248）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品甲魚全沛。台苯（1310）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品益生菌。根基（2546）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品100元禮券。雄獅（2731）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品國內外團體旅遊兌換券700元。世紀鋼（9958）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品餐具組。同欣電（6271）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。凱美（2375）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。中興電（1513）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。華通（2313）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品清潔用品。國巨（2327）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。連宇（2482）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品抗菌皂。瑞軒（2489）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品收納袋組。零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。晶技（3042）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。群創（3481）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品隨手杯。神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。上緯投控（3708）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。雷笛克光學（5230）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品香皂。中美晶（5483）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。國際中橡（2104）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品環保提包。葡萄王（1707）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品動能膠囊。泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。瑞昱（2379）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品88元禮物卡。零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。富鼎（8261）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。榮剛（5009）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品益生菌。卜蜂（1215）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品雞肉鬆。達能（3686）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品35元商品卡。群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。永日（4102）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品香皂。東興（6164）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品洗潔精。力成（6239）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。中電（1611）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。正德（2641）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品35元商品卡。中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。通嘉（3588）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品咖啡提貨卡。榮成（1909）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品環保袋。東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。聯嘉投控（3717）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品櫻花碗。聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。大魯閣（1432）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品4000元的紀念品大禮包。台灣虎航（6757）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品回饋金800元。亞諾法（4133）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品統一超商35元商品卡。中保科（9917）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品100元商品卡。松上（6156）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。鴻海（2317）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品購物優惠。欣興（3037）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。京元電子（2449）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品鋼珠筆組。全新（2455）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品35元商品卡。立碁（8111）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品洗衣膠囊。正隆（1904）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品折價券。台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。偉詮電（2436）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂禮盒。聯詠（3034）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。愛地雅（8933）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。和大（1536）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品50元商品卡。精星（8183）最後買進日4月15日，股東會6月18日，紀念品鹼性電池。耿鼎（1524）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品菜瓜布。三晃（1721）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品商品卡。日馳（1526）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品美式咖啡券。新潤（6186）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品7-11商品卡。關貿（6183）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品100元商品卡。浩鼎（4174）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品35元禮物卡。萬潤（6187）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品咖啡商品卡。元翎（4564）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品洗碗精。永虹先進（6618）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品50元商品卡。喬福（1540）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品抗菌皂。永豐金（2890）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品幸福毯。麗嬰房（2911）最後買進日3月31日，股東會6月5日，紀念品嬰兒柔護濕巾20抽／單包。宇峻（3546）最後買進日3月31日，股東會6月3日，紀念品不鏽鋼調味罐。眾達-KY（4977）最後買進日4月7日，股東會6月8日，紀念品全家35元禮物卡。晟銘電（3013）最後買進日4月9日，股東會6月12日，紀念品三角斜背保溫保冷袋。聲寶（1604）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品雨傘。波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品超商商品卡50元。