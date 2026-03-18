上市櫃股東會旺季即將來臨，各家企業不只比拚財報表現、股利分派，在股東會紀念禮品上也使出渾身解數，希望獲得股民們的青睞，《NOWNEWS今日新聞》再次整理股東會上百款好物商品清單，以及領取方式、領取條件等懶人包，資訊全網羅，股東們快上車，不要再錯過！
大魯閣也被封為「被紀念品耽誤的育樂公司」，股東下載官方APP，就能領取800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員 ，總價值超過4200元。持有1000股以上的股東，還可獲得額外1000元消費抵用券。
受到百萬股民期待的中鋼被視為紀念品人氣王，先前推出過冷水瓶、不鏽鋼砧板組、晴雨兩用傘、環保餐具、工具組等，今年紀念品尚未公布，最後買進日是3月19日，預計在3月中下旬後公布。
台灣虎航則在今年首次推出股東優惠，把股東、會員、旅客三種身份串連，只要登入虎航會員並綁定股東認定，就會發送800元回饋金，可以折抵機票、托運行李等。
聯電則是延續IP熱潮，從先前得咖波商品，變成「史努比口袋保溫瓶」，白、藍色系的簡約經典造型，實用與潮流兼具。台泥則送多功能折疊環保提包，搭上今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系，時髦好看與實用功能兼具。而永豐金今年股東會紀念品是「幸福毯」，特別選用北歐品牌kippis簡約理念風格，溫暖又簡約時尚的小巧蓋毯，為股東送上美好祝福。
怎麼領股東會紀念品？
首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，根據台股的T+2日交割制度，股票交易完成後需經過2個工作天才能正式過戶。因此，投資者必須在公司最後過戶日前至少2個交易日買入股票，才能獲得領取股東會紀念品的資格。
📍公式計算：股東會日期往前推62天=最後過戶日。
每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。
因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。
至於要如何領股東會紀念品，有以下3點：
親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。
委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。
尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。
■股東會紀念品領取資格：
持股1000股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。
零股股東（持股未滿1000股），須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權，才能獲得紀念品，零股股東若無法委託他人代領，須依規定辦理。
零股股東可以領嗎？怎麼領？
如果只買一、股零股，可以領禮品嗎？答案：多數是可以的。但要注意，多數公司不會主動寄發「開會通知書」給持股未滿1000股（1張）的零股股東，因此請記得：
■確認資格：至公開資訊觀測站查詢該公司公告，確認未滿1000股的股東是否發放。
■申請補單、電子投票：
打電話補單：致電該公司的股務代理機構要求「補發開會通知書」。
電子投票：零股股東參與電子投票有以下方式，最後都會導向「股東e票通網站」平台投票。
📍行動App端：
個股最後買進日、紀念品一覽
東鹼（1708）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品小蘇打粉。
廣運（6125）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品超商35元禮物卡。
慧友（5484）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品牙膏。
均豪（5443）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品露營燈。
亞電（4939）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品統一超商35元商品卡。
東和鋼鐵（2006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品修容組。
晶豪科（3006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。
華孚（6235）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品有機白米。
志聖（2467）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品露營燈。
日電貿（3090）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品潔手慕斯。
信立（4303）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品保健產品。
台泥（1101）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品環保袋。
大亞（1609）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品統一超商35元商品卡。
慶豐富（9935）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品全家商品券。
嘉裕（1417）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品機能襪。
中天（4128）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品紅景天精華飲。
華容（5328）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品收納袋組。
中鋼（2002）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品尚未公布。
台通（8011）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品野餐墊。
光洋科（1785）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品舒活皂。
中裕（4147）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
沛波（6248）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品甲魚全沛。
台苯（1310）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品益生菌。
根基（2546）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品100元禮券。
雄獅（2731）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品國內外團體旅遊兌換券700元。
世紀鋼（9958）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品餐具組。
同欣電（6271）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
凱美（2375）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
中興電（1513）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
華通（2313）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品清潔用品。
國巨（2327）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
連宇（2482）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品抗菌皂。
瑞軒（2489）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品收納袋組。
零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
晶技（3042）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
群創（3481）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品隨手杯。
神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
上緯投控（3708）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
雷笛克光學（5230）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品香皂。
中美晶（5483）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。
頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
國際中橡（2104）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品環保提包。
葡萄王（1707）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品動能膠囊。
泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
瑞昱（2379）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品88元禮物卡。
零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
富鼎（8261）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
榮剛（5009）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品益生菌。
卜蜂（1215）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品雞肉鬆。
達能（3686）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品35元商品卡。
群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
永日（4102）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品香皂。
東興（6164）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品洗潔精。
力成（6239）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
中電（1611）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
正德（2641）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品35元商品卡。
中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
通嘉（3588）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品咖啡提貨卡。
榮成（1909）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品環保袋。
東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
聯嘉投控（3717）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品櫻花碗。
聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
大魯閣（1432）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品4000元的紀念品大禮包。
台灣虎航（6757）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品回饋金800元。
亞諾法（4133）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品統一超商35元商品卡。
中保科（9917）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品100元商品卡。
松上（6156）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
鴻海（2317）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品購物優惠。
欣興（3037）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。
京元電子（2449）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品鋼珠筆組。
全新（2455）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品35元商品卡。
立碁（8111）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品洗衣膠囊。
正隆（1904）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品折價券。
台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
偉詮電（2436）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂禮盒。
聯詠（3034）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
愛地雅（8933）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
和大（1536）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品50元商品卡。
精星（8183）最後買進日4月15日，股東會6月18日，紀念品鹼性電池。
耿鼎（1524）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品菜瓜布。
三晃（1721）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品商品卡。
日馳（1526）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品美式咖啡券。
新潤（6186）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品7-11商品卡。
關貿（6183）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品100元商品卡。
浩鼎（4174）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品35元禮物卡。
萬潤（6187）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品咖啡商品卡。
元翎（4564）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品洗碗精。
永虹先進（6618）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品50元商品卡。
喬福（1540）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品抗菌皂。
永豐金（2890）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品幸福毯。
麗嬰房（2911）最後買進日3月31日，股東會6月5日，紀念品嬰兒柔護濕巾20抽／單包。
宇峻（3546）最後買進日3月31日，股東會6月3日，紀念品不鏽鋼調味罐。
眾達-KY（4977）最後買進日4月7日，股東會6月8日，紀念品全家35元禮物卡。
晟銘電（3013）最後買進日4月9日，股東會6月12日，紀念品三角斜背保溫保冷袋。
聲寶（1604）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品雨傘。
波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品超商商品卡50元。
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台灣虎航則在今年首次推出股東優惠，把股東、會員、旅客三種身份串連，只要登入虎航會員並綁定股東認定，就會發送800元回饋金，可以折抵機票、托運行李等。
首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，根據台股的T+2日交割制度，股票交易完成後需經過2個工作天才能正式過戶。因此，投資者必須在公司最後過戶日前至少2個交易日買入股票，才能獲得領取股東會紀念品的資格。
📍公式計算：股東會日期往前推62天=最後過戶日。
每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。
因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。
至於要如何領股東會紀念品，有以下3點：
親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。
委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。
尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。
■股東會紀念品領取資格：
持股1000股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。
零股股東（持股未滿1000股），須親自出席股東會或透過電子投票行使表決權，才能獲得紀念品，零股股東若無法委託他人代領，須依規定辦理。
零股股東可以領嗎？怎麼領？
如果只買一、股零股，可以領禮品嗎？答案：多數是可以的。但要注意，多數公司不會主動寄發「開會通知書」給持股未滿1000股（1張）的零股股東，因此請記得：
■確認資格：至公開資訊觀測站查詢該公司公告，確認未滿1000股的股東是否發放。
■申請補單、電子投票：
打電話補單：致電該公司的股務代理機構要求「補發開會通知書」。
電子投票：零股股東參與電子投票有以下方式，最後都會導向「股東e票通網站」平台投票。
📍行動App端：
- 「集保e手掌握」App（Android、iOS）：於首頁點選「我的資產」→ 點擊下方快捷功能的「股東e服務」即可進入。
- 證券商下單 App：在各家券商App選單中搜尋「電子投票」功能，點選後系統將自動導引至「股東e票通」。
- 操作流程： 點選「電子投票」→ 選擇「一般股東／投資人」→ 輸入「身分證字號」→ 選擇憑證登入。
- 登入憑證準備：
- 個人股東： 需備妥「自然人憑證」、「券商網路下單憑證」、「網路銀行憑證」或「行動自然人憑證（TW FidO）」任一。
- 法人股東： 需備妥「工商憑證」或「證期共用憑證」任一。
個股最後買進日、紀念品一覽
東鹼（1708）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品小蘇打粉。
廣運（6125）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品超商35元禮物卡。
慧友（5484）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品牙膏。
均豪（5443）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品露營燈。
亞電（4939）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品統一超商35元商品卡。
東和鋼鐵（2006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品修容組。
晶豪科（3006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。
華孚（6235）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品有機白米。
志聖（2467）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品露營燈。
日電貿（3090）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品潔手慕斯。
信立（4303）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品保健產品。
台泥（1101）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品環保袋。
大亞（1609）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品統一超商35元商品卡。
慶豐富（9935）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品全家商品券。
嘉裕（1417）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品機能襪。
中天（4128）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品紅景天精華飲。
華容（5328）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品收納袋組。
中鋼（2002）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品尚未公布。
台通（8011）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品野餐墊。
光洋科（1785）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品舒活皂。
中裕（4147）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
沛波（6248）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品甲魚全沛。
台苯（1310）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品益生菌。
根基（2546）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品100元禮券。
雄獅（2731）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品國內外團體旅遊兌換券700元。
世紀鋼（9958）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品餐具組。
同欣電（6271）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
凱美（2375）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
中興電（1513）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
華通（2313）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品清潔用品。
國巨（2327）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
連宇（2482）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品抗菌皂。
瑞軒（2489）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品收納袋組。
零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
晶技（3042）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
群創（3481）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品隨手杯。
神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
上緯投控（3708）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
雷笛克光學（5230）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品香皂。
中美晶（5483）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。
頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
國際中橡（2104）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品環保提包。
葡萄王（1707）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品動能膠囊。
泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
瑞昱（2379）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品88元禮物卡。
零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
富鼎（8261）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
榮剛（5009）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品益生菌。
卜蜂（1215）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品雞肉鬆。
達能（3686）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品35元商品卡。
群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
永日（4102）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品香皂。
東興（6164）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品洗潔精。
力成（6239）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
中電（1611）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
正德（2641）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品35元商品卡。
中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
通嘉（3588）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品咖啡提貨卡。
榮成（1909）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品環保袋。
東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
聯嘉投控（3717）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品櫻花碗。
聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
大魯閣（1432）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品4000元的紀念品大禮包。
台灣虎航（6757）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品回饋金800元。
亞諾法（4133）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品統一超商35元商品卡。
中保科（9917）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品100元商品卡。
松上（6156）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
鴻海（2317）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品購物優惠。
欣興（3037）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。
京元電子（2449）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品鋼珠筆組。
全新（2455）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品35元商品卡。
立碁（8111）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品洗衣膠囊。
正隆（1904）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品折價券。
台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
偉詮電（2436）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂禮盒。
聯詠（3034）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
愛地雅（8933）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
和大（1536）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品50元商品卡。
精星（8183）最後買進日4月15日，股東會6月18日，紀念品鹼性電池。
耿鼎（1524）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品菜瓜布。
三晃（1721）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品商品卡。
日馳（1526）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品美式咖啡券。
新潤（6186）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品7-11商品卡。
關貿（6183）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品100元商品卡。
浩鼎（4174）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品35元禮物卡。
萬潤（6187）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品咖啡商品卡。
元翎（4564）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品洗碗精。
永虹先進（6618）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品50元商品卡。
喬福（1540）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品抗菌皂。
永豐金（2890）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品幸福毯。
麗嬰房（2911）最後買進日3月31日，股東會6月5日，紀念品嬰兒柔護濕巾20抽／單包。
宇峻（3546）最後買進日3月31日，股東會6月3日，紀念品不鏽鋼調味罐。
眾達-KY（4977）最後買進日4月7日，股東會6月8日，紀念品全家35元禮物卡。
晟銘電（3013）最後買進日4月9日，股東會6月12日，紀念品三角斜背保溫保冷袋。
聲寶（1604）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品雨傘。
波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品超商商品卡50元。