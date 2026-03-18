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▲劉若英《飛行日》巡迴演唱會裡的經典橋段「旋轉巨熊」，也將搬到美國演出。（圖／相信音樂提供）

🎫 劉若英《飛行日》美國3城售票資訊

演出時間 ： 2026年 5月 2日





預售時間： * 3/18（美西時間）10:00 AM - 12:00 PM



【台灣時間】3/19（週四）凌晨 01:00 - 03:00





全面啟售： * 3/18（美西時間）01:00 PM 起



【台灣時間】3/19（週四）凌晨 04:00 起







演出時間： 2026年 5月 16日





預售時間： * 3/20（美西時間）10:00 AM - 12:00 PM



【台灣時間】3/21（週六）凌晨 01:00 - 03:00





全面啟售： * 3/20（美西時間）01:00 PM 起



【台灣時間】3/21（週六）凌晨 04:00 起







演出時間： 2026年 5月 23日





預售時間： * 3/20（美東時間）10:00 AM - 12:00 PM



【台灣時間】3/20（週五）晚上 10:00 - 跨夜 12:00





全面啟售： * 3/20（美東時間）01:00 PM 起



【台灣時間】3/21（週六）凌晨 01:00 起







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劉若英

及

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歌手劉若英的《飛行日》巡迴演唱會，在歷經全球108場演出後，即將迎來超狂的4.0升級版！相隔2年多，劉若英宣布再度重返美國開唱，更首度挑戰在洛杉磯、聖荷西、紐約3大城市的萬人體育館舉辦演唱會，並將超高規格的絕美四面台，原汁原味搬洋過海，準備給海外歌迷最頂級的視覺震撼。《NOWNEWS今日新聞》特別整理台灣和美國售票場次時間，讓搶票更迅速。「環遊世界的原因，單純只想呼吸有你的空氣！」劉若英的《飛行日》巡演自台北小巨蛋啟航以來，3年內飛越了深圳、廣州、星馬，更創下北京5 跨年、上海連唱 3 場的驚人紀錄，足跡也遍及倫敦、巴黎與多倫多。為了讓海外歌迷也能完整體驗360度零死角的舞台魅力，這次美國巡演首度引進了最高規格的四面台。除了經典的大合唱，包含「飛天鯨魚」、「旋轉巨熊」橋段，以及12位藝術舞者共舞的如夢似幻場景，都將重磅登陸美國舞台。帶著絕美的四面台首度登美，劉若英表示：「這一次，《飛行日》終於飛到你們中間。四面台圍繞的，不只是舞台，更像是被一群我的老朋友們輕輕環繞著。」她溫柔向海外粉絲喊話：「我們來看看你們，你們也來看看我們，看看這些年，這些歌陪伴我們各自走到了哪裡。珍惜每一次能夠見面的當下，等你。」為了讓海外粉絲與準備跨海搶票的朋友不漏接時機，以下為美國3大場次的當地時間與「台灣時間」對照整理：