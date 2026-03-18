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2026大選將至，網友熱議各縣市百里侯人選，有網友在社群平台上表示，自己戶籍不在嘉義市也沒有投票權，回憶去年還沒選舉之際，在嘉義高鐵速食店遇到一位熱心大姐，幫忙整理亂丟的餐盤還超客氣，當時還跟男友說「大姐人好好」，男友則回說「那是王美惠」，才知道原來是立委。貼文引發討論，另有網友說，有次在吃滷味，有人遞上菜單並介紹，還以為是老闆，直到對方騎機車走才看到背心上的「王美惠」。對於網友討論，王美惠向《NOWNEW今日新聞》表示，能被網友肯定非常開心。有網友在社群平台表示，看大家在討論年底選舉，自己戶籍不在嘉義市沒有投票權，提及去年在高鐵速食店遇上一個熱心大姐，幫整理乾淨客人亂丟的餐盤還超客氣，當時還跟男友說「大姐人好好」，男友則回說「那是王美惠」。而這是去年遇到的事，那時候根本沒宣布要參選，認為王美惠就是日常真性情而已。另有網友提到，有一次自己去吃滷味，有人遞上菜單還跟他介紹，當時還以爲老闆，直到對方吃完後騎機車走掉，才看到背上寫道「嘉義市議員王美惠」。對於網友討論嘉義地方日常，王美惠向《NOWNEW今日新聞》記者表示，有能力就多做一點，能被網友肯定非常開心。