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準備飛往度假天堂的人要注意了！印尼峇里島即將迎來一年一度的「全島靜止日」，不只觀光活動全面暫停，就連機場也將關閉整整一天，讓整座島嶼進入近乎與世隔絕的狀態。伍拉·賴國際機場已發布飛航公告，配合年度宗教節日「寧靜日（Nyepi）」，將於3月19日清晨6時起暫停所有營運24小時。期間共影響440架次航班，包括231個國內航班與209個國際航班，最後一班國際航班預計於當天凌晨1時30分起飛。機場方面表示，停航期間僅保留極少數人力，以應對緊急醫療專機等特殊需求。各大航空公司也已提前通知旅客調整行程，航班將於3月20日上午起陸續恢復正常，提醒旅客務必事先確認交通與住宿安排，以免行程受阻。這項特殊安排源自峇里島印度教的新年傳統。寧靜日當天，全島須嚴格遵守「四禁（Catur Brata）」規範，包括不生火、不工作、不外出及不娛樂。不僅當地居民需遵守，所有外籍旅客也一體適用。屆時，商店、景點全面關閉，街道幾乎空無一人，僅有身穿傳統服飾的守衛（Pecalang）巡邏維持秩序。這項習俗象徵讓大地與人心回歸平靜，在新的一年開始前進行徹底淨化。儘管生活機能幾乎停擺，但不少旅客反而將此視為難得體驗。多數飯店會安排冥想、瑜伽等靜態活動，讓住客在無光害與低干擾的環境中放慢步調。對許多人而言，這不只是節日，更是一場難得的心靈重啟之旅。