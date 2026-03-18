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▲Boum 母親 Rose 上台分享跨海求醫 180 天心路歷程；期間 Boum 一直在會場蹦蹦跳跳、踢著北醫附醫送的足球，滿溢著重拾行動自由的喜悅。（圖／北醫附醫提供）

▲來自馬達加斯加的男童Boum與母親，在台接受治療期間入住麥當勞叔叔之家長達180天，入住期間參加舒壓療癒活動，是Boum的開心時刻。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲語言不同仍能交流，志工與孩子透過桌遊互動陪伴等待手術的時光。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

台灣在唇顎裂重建治療領域享有國際聲譽，更有「唇顎裂治療王國」之稱，不少海外患者跨海來台尋求治療。台北醫學大學附設醫院18日舉行記者會，分享一段跨越一萬五千公里的醫療接力故事，來自馬達加斯加的六歲男童 Boum在母親 Rose 陪伴下來台接受治療後，終於重拾燦爛笑容並得以邁向足球員之路的夢想。Boum 因天生患有唇顎裂、左手併指與右腳發育不全，自幼飽受行動不便之苦，甚至連進食、發音都有障礙。來台後歷經約180天的治療與照料，目前 Boum 情況已大幅改善，連他看著自己的變化也常忍不住驚呼「wow」！這段重獲新生的旅程，見證了台北醫學大學附設醫院（下稱北醫附醫）的醫療專業，臺灣路竹醫療和平會海外義診的愛心援助，以及麥當勞叔叔之家為遠地就醫家庭提供免費住宿「出門在外的家」的溫暖支持，讓Boum的生命得以改變。Boum 就跟所有同齡孩子一樣活潑好動，但受限於肢體變形總是無法自由行動。Rose 就說，「以前他常常哭著問我，為什麼嘴巴跟手掌這樣，為什麼別人可以踢足球？」因此聽聞路竹會到馬達加斯加義診，Rose 就揹著他走過兩個村莊的距離尋求協助。隨後經由路竹會與北醫顱顏中心陳國鼎醫師的聯合評估，決定啟動跨國醫療計畫，協助Boum來台治療。不過治療並非一帆風順。由於 Boum 錯失了治療唇顎裂的黃金時期，加上肢體多重異常，讓手術風險遠高於一般個案； 由陳國鼎主任領軍，邀集共9個單位組成醫療小組，經歷三次手術，現在的 Boum 不僅發音能力提升，也能正常飲食、喝水，更可以進行基本抓握與跑跳。看著 Boum 邁進、跳躍與奔跑，Boum母親感性的說：「這是我人生中見過最美的奇蹟。」在長達180天的治療過程中，Boum 母子的食宿與生活照顧由台北麥當勞叔叔之家陪伴與協助打理。面對語言完全不通的環境，他們倆人本來相當不安，不過，在同樣是入住病童家庭之間，善意與同理可以跨越語言的藩籬。Rose 就回憶道，曾有一次她急於拍攝孩子狀況傳給醫院卻不知所措，一位台灣媽媽看到這狀況，便主動過來協助。這種不帶偏見、主動釋出的善意，讓她深受感動：「沒想到麥當勞叔叔之家的其他家庭和工作人員，對我們的照顧遠超過我的想像，竟然讓我有一種『家』的感覺。」對於 Boum 來說，在麥當勞叔叔之家的時光更是十分快樂，讓他可以用最好的狀態面對手術。不僅有志工陪著玩桌遊，更是與其他入住的孩子玩成一片，是「友情無國界」的美好見證。Boum 返國後，最想做的事，便是和朋友們一起踢足球。除了像Boum這樣跨海來台的病童，台灣也有不少病童需要跨縣市或跨區就醫。2025年，麥當勞叔叔之家與麥當勞叔叔親子房的北、中、南三個據點，共服務18,307位兒童家庭。透過免費住宿關懷服務，可減輕往返交通與額外住宿的經濟負擔與身心壓力，讓孩子在艱辛療程中能更靠近醫療資源、讓家人彼此陪伴，共同度過難關。Boum 的經歷展現了台灣醫療專業與公益力量的國際影響力。麥當勞叔叔之家表示，只要是18歲以下兒童家庭因跨區或跨縣市就醫有住宿需求，孩子與陪伴家屬皆可申請免費住宿服務；並可透過醫院社工室或護理站申請入住。