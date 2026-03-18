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台中市長盧秀燕率團訪美，盧秀燕的子弟兵、國民黨立委黃健豪說，盧秀燕任內較少進行政治表態，重心放在民生議題，此次訪美則清楚傳達台灣對美關係定位，強調台灣不會成為美國的敵人，且在軍購及亞太區域穩定上與美方關係密切。他也直言，此行同時向國民黨中央釋出訊號，應持續維持「親美和陸」的路線。黃健豪18日接受主持人黃光芹於CNEWS匯流新聞網政論直播節目《中午來開匯》專訪時表示，盧秀燕執政以來多從民生角度出發，認為台中並非高度政治化城市，地方選戰仍以民生議題為主軸。他表示，市長角色在於推動城市與國際接軌，台中經濟表現亮眼，關鍵在於就業機會帶動財富累積，因此施政不應流於空談，而需有具體作為。針對盧秀燕過去是否角逐國民黨主席一事，黃健豪表示，當時黨內確實有不少討論，他認為參選並無不可，但盧最終決定不參選，主要基於其謹慎性格，考量中央與地方都需有人分工負責，形成「分進合擊」的布局。他也提到，目前距離國民黨主席鄭麗文上任僅約半年，未來仍可觀察是否因外部情勢變化而調整策略。對於此次訪美未安排媒體隨行，黃健豪表示，此行以市政交流為主，重點在於與美方建立關係，從城市治理角度延伸實質效益。他指出，國民黨中央也協助相關事務，國民黨駐美代表秦日新提供不少支援，而未安排媒體隨行屬預期安排，後續將由當地媒體發布相關訊息。黃健豪進一步說明，市政型出訪本屬常態，初期不一定有高度曝光，但隨著盧秀燕拜會外交關係協會及前往華府行程展開，與美方重要人士互動的訊息將陸續釋出，相關台美議題也可望逐步發酵。黃健豪最後表示，從盧秀燕的立場來看，台灣與美國關係密不可分，無論軍購或亞太安全皆如此。他提到，過去在前總統馬英九執政時期，兩岸關係相對穩定，台美關係亦維持良好，「親美和陸」的政策方向應持續推進。他認為，盧秀燕此行也是對國民黨中央的提醒，在維持兩岸和平的同時，不應走向反美路線，從整體戰略角度採取分進合擊，才符合國家利益。