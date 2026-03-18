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民眾黨主席黃國昌不滿鏡週刊報導柯文哲在，於臉書發文及接受媒體訪問時，批評鏡週刊，挨告求償100萬元，台北地院認為，鏡週刊確實以獨家新聞報導京華城案偵辦進度，但，判決黃國昌不用賠償。本案為一審判決，可提上訴。黃國昌2024年9月3日臉書發文，砲轟鏡週刊先以獨家指控柯文哲在京華城案涉及違背職務收賄、帳戶700萬資金不明但後續否認是「敢潑糞不敢當」，還形容為；2024年10月8日黃國昌在民眾黨團記者會接受媒體提問「週刊說柯文哲對1500始終閃爍其詞」時，回答；12月10日民眾黨另一場記者會上，黃國昌詢問在場媒體「有除了鏡週刊以外的問題嗎？....」。鏡週刊提告主張，黃國昌的言論足以貶損鏡週刊的社會評價，已侵害商譽及名譽權，要求黃國昌給付100萬元並將判決主文刊登在他臉書上。黃國昌對此答辯，鏡週刊罔顧第四權應善盡的社會責任，，他對於可受公評之事提出批判屬於個人價值判斷，縱使言論尖酸刻薄，應受言論自由的保障。台北地院審酌，在黃國昌發表相關言論前，鏡週刊從2024年9月6日到2024年10月8日接連刊登「收賄證據曝光！檢廉搜柯家USB 柯文哲工作簿記收沈慶京1500萬」、「柯文哲隨身碟筆記格式遭破解 沈慶京供詞戳破1500非時間」、「關鍵時間存ATM逾60次4次翻供 陳佩琪恐涉洗錢罪」等7則報導；，雖然以「垃圾」評論鏡週刊，但目的為質疑、表達不滿及期望大眾關注公共議題，並非單純謾罵或以惡意損害鏡週刊名譽為主，難認具有不法性。