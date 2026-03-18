大聯盟台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2026世界棒球經典賽（WBC）表現優異，人氣暴漲，他於台灣時間昨（17）日迎來30歲生日，老婆漢娜（Hanna Fairchild）分享夫妻出國度假慶生的照片，愛妻的視角中，費仔穿著浴袍愜意喝咖啡，帥度破表，漢娜向丈夫告白：「祝我生命中的真愛生日快樂！」
費仔生日帶辣妻出國 老婆視角照片放閃光
漢娜今天在IG限時動態上傳一張照片，背景看似在希臘聖托里尼島（Santorini），可見費仔身穿白色浴袍，戴著墨鏡，在高檔飯店的露台用餐，透明玻璃護欄外，深藍色的愛琴海與險峻的火山岩壁形成的景緻相當壯觀。
該篇動態標註費仔的帳號，漢娜寫下：「happy birthday to the love of my life.（祝我生命中的真愛生日快樂）」夫妻甜蜜放閃，羨煞外界。
費仔老婆還有學霸身分 紐約大學碩士畢業
29歲費仔去年11月娶回漢娜，據悉，兩人愛情長跑多年，費仔當時還發文向老婆告白，「我娶了我最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員，我真是個幸運的男人。」而如此讓費仔傾心的漢娜，留著一頭金色長捲髮、身材凹凸有致，加上灰藍色的電眼，完全就是標準的美式風格辣妹。
漢娜不僅長得漂亮又嫁得好的，學歷也很傲人，她2023年5月分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景是洋基體育場，該處也是紐約大學多年來舉辦全校畢業典禮的傳統場地，漢娜當時在貼文中也有標記NYU校名，而她的碩士袍露出黃色頸巾，代表漢娜應該畢業於科學相關學系，由此可見漢娜是標準的正妹學霸。
資料來源：hanna fairchild IG
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漢娜今天在IG限時動態上傳一張照片，背景看似在希臘聖托里尼島（Santorini），可見費仔身穿白色浴袍，戴著墨鏡，在高檔飯店的露台用餐，透明玻璃護欄外，深藍色的愛琴海與險峻的火山岩壁形成的景緻相當壯觀。
該篇動態標註費仔的帳號，漢娜寫下：「happy birthday to the love of my life.（祝我生命中的真愛生日快樂）」夫妻甜蜜放閃，羨煞外界。
29歲費仔去年11月娶回漢娜，據悉，兩人愛情長跑多年，費仔當時還發文向老婆告白，「我娶了我最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員，我真是個幸運的男人。」而如此讓費仔傾心的漢娜，留著一頭金色長捲髮、身材凹凸有致，加上灰藍色的電眼，完全就是標準的美式風格辣妹。
漢娜不僅長得漂亮又嫁得好的，學歷也很傲人，她2023年5月分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景是洋基體育場，該處也是紐約大學多年來舉辦全校畢業典禮的傳統場地，漢娜當時在貼文中也有標記NYU校名，而她的碩士袍露出黃色頸巾，代表漢娜應該畢業於科學相關學系，由此可見漢娜是標準的正妹學霸。
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