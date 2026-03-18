為期13天的「2026台灣燈會在嘉義」圓滿落幕，吸引大批民眾前來賞燈共襄盛舉，燈會內的嘉義優鮮館也吸引眾多來遊民眾選購，其中嘉義優鮮水產品讓消費者愛不釋手。為延續民眾的熱烈支持，嘉義縣政府的「嘉義優鮮水產電商平台」特別推出「台灣燈會限定回饋·來點嘉義海味」優惠，活動一直到3月31日止，有「全館任選兩件7折」及「滿千免運」雙重好康回饋給國人。
「2026台灣燈會在嘉義」迎來1,300多萬人次來訪，電商平台為回饋國人的熱情，即日起至3月31日止，消費者只要在平台上選購，即可享有「全館任選兩件(含)以上商品享7折」及「滿千免運」雙重優惠，且可以同時合併使用，讓民眾能以最實惠的價格，都能輕鬆入手嘉義的鮮美海味。
嘉義縣政府自建的「嘉義優鮮水產電商平台」，結合了「嘉義優鮮」品牌與線上購物，讓在地優質水產品可以用最便捷且新鮮的方式直送到消費者手上，集結了17家業者嘉義優鮮認證的近百項水產商品，讓優質的水產品快速便捷送達消費者餐桌，享受來自嘉義沿海的健康美味。
這次在燈會裏，嘉義優鮮館內的燈會聯名限定伴手禮，非常受民眾喜愛，包括烏魚子蛋捲、藻平衡海藻禮盒、兩種魚酥、虱目魚尬鮪魚鬆，以及故官聯名的虱目魚絲、多蝦虱目脆餅、烏魚子爆米花等人氣商品，在電商平台上都可以選購得到。
嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。縣府也將持續透過品牌推廣與多元行銷方式，提升嘉義農漁產品的能見度與競爭力。同時也邀請民眾把握本次活動期間的優惠機會，透過「嘉義優鮮水產電商平台」選購來自產地的新鮮水產，以實際行動支持在地農漁民，讓嘉義的優質海味被更多人看見與品嚐。
嘉義優鮮水產電商平台
嘉義優鮮水產電商平台官方LINE
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嘉義縣政府自建的「嘉義優鮮水產電商平台」，結合了「嘉義優鮮」品牌與線上購物，讓在地優質水產品可以用最便捷且新鮮的方式直送到消費者手上，集結了17家業者嘉義優鮮認證的近百項水產商品，讓優質的水產品快速便捷送達消費者餐桌，享受來自嘉義沿海的健康美味。
這次在燈會裏，嘉義優鮮館內的燈會聯名限定伴手禮，非常受民眾喜愛，包括烏魚子蛋捲、藻平衡海藻禮盒、兩種魚酥、虱目魚尬鮪魚鬆，以及故官聯名的虱目魚絲、多蝦虱目脆餅、烏魚子爆米花等人氣商品，在電商平台上都可以選購得到。
嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。縣府也將持續透過品牌推廣與多元行銷方式，提升嘉義農漁產品的能見度與競爭力。同時也邀請民眾把握本次活動期間的優惠機會，透過「嘉義優鮮水產電商平台」選購來自產地的新鮮水產，以實際行動支持在地農漁民，讓嘉義的優質海味被更多人看見與品嚐。
嘉義優鮮水產電商平台
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