我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案將在下週四一審判決，而以參加兒子日本畢業典禮為由，聲請解除境管遭駁回。對此妻子陳佩琪今（18）日發文重申，自己是堅持要提抗告到底，但這也要柯自己決定，隨後又表示，兒子的畢典爸爸有來沒來都能畢業，自古連考試都可以請槍手代勞，就算結婚也都能請人代為拜堂， 「想想人生有什麼事一定要親臨現場才能完成？」最後更不忘再抨擊綠營，一個25年的重症醫師、8年首都市長和5年創黨主席，如今遭受如此對待，「就因為他是賴清德和民進黨眼珠中的雜質」。對於柯文哲申請聲請解除境管赴日遭駁回，陳佩琪說，柯昨天很晚才回家，回來後嚷嚷說他太忙了，還有很多事情處理不完，接著突然說還沒吃晚餐，又說不希望她這麼晚了還開伙，於是幫他沖了一碗泡麵，加些昨日的剩青菜，再打一個蛋到裡面，應該是餓壞了，不一下下就扒完一碗麵，接著又躲到書房去工作。陳佩琪說，直到今天上午自己去上班前，兩人都沒來得及好好坐下來討論法院裁定，自己是堅持要提抗告到底，但這要柯文哲下決定後再親自委託律師提出，「就看他自己的決定吧」。陳佩琪接著說，兒子的博士班畢業典禮， 爸爸有來沒來都能畢業（已經畢業），自古連考試都可以請槍手代勞，就算結婚也都能請人代為拜堂，想想人生有什麼事一定要親臨現場才能完成的？過去曾聽過有個醫師演講時說得好，「人只有自己在進棺材的那一刻才是真正需要本人親自到場見證，這時才真正的無人能夠取代你」。最後陳佩琪不忘批評民進黨，一個25年的重症醫師、8年首都市長和5年創黨主席，如今遭受如此對待，「就因為他是賴清德和民進黨眼珠中的雜質」。