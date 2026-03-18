我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左至右分別為國科會科技辦副執行秘書邱維辰、國科會科技辦執行秘書張振豪、國科會主任委員吳誠文、國科會前瞻處處長蔡妙慈。（圖／記者李青縈攝）

國科會今（18）日舉辦委員會議，向科技顧問報告科技發展成果、海洋科技產業發展，以及科技顧問會議總體建議處理原則。會後國科會主委吳誠文表示，今年4月底將宣布「全光網路」第一個實驗點，利用20多年累積的基礎，串接資料中心，訓練主權AI。吳誠文指出，兩年前賴清德總統說要「競逐太空」，當時大家聽到都搖頭認為「台灣憑什麼可以競逐？」，但現在發展太空科技的國家都來找台灣要求合作。現在太空科技、電動車輛、機器人、量子運算、全光網路等這些跟AI發展息息相關，我國要趁此機會鞏固地位，預算也需要持續增加。吳誠文指出，與會顧問台積電人力資源資深副總經理何麗梅、顧德諮詢總經理顧曼芹都認同台灣經濟實力的推動仰賴科技實力推進，科技預算需要增加額度。在科技研發投資上，政府預算投資將帶動民間投入。吳誠文表示，國科會台南科學中區的雲端機房帶動鴻海、緯創投入，如果業者不投入建設，未來就得仰賴國外雲端服務業者。後續政府也將投入「全光網路」照顧中小企業。吳誠文說，台灣將過去20年來推動「光纖到府（FTTH）」已有高普及率，是發展未來AI機器人等終端使用的基礎建設。接下來雲端資料中心、AI資料中心機房的設備等，所有有銅線的地方都換成光纖；今年4月底會宣布第一個實驗點並逐步擴散，發展我國主權AI；把資料留在境內，讓各行各業都可以使用。