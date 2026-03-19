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▲圖說：遠百竹北clé de peau彩虹藻鑽光精華保養組，內含塑妍逆引煥活菁萃與彩虹藻鑽光精華等多款明星保養，優惠價21,000元，限量10組並獨家加贈保養品。（圖／遠百提供）

▲新竹大遠百LANCOME 超緊顏膠原霜組，價值4,088元，特價3,100元。（圖／遠百提供）

▲高雄大遠百L'OCCITANE歐舒丹推出杏仁極緻沐浴油組，內含500ml沐浴油與500ml補充瓶，價值3,960元、特價3,380元，限量10組。（圖／遠百提供）

春天不只是換季，更是為生活注入新風格的時刻。在通膨環境與理性消費意識抬頭下，「買得精、算得準」成為當前購物新趨勢。遠東百貨「美麗購物節」3月19日（四）至4月15日（三）登場，今年以春季美學為概念，結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率直衝15%，目標挑戰母親節檔期120億業績成長5%，打造兼具質感與精準回饋的春日購物體驗。面對價格上揚的市場環境，遠百也從回饋結構著手，透過滿額贈、加碼禮與銀行分期回饋層層堆疊，放大實質優惠力道，讓消費者在保養升級與換季採購時，都能以更精準的方式完成購物計畫。美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送600元。特別針對精品族群祭出專屬加碼，遠百竹北獨家推出憑遠百APP會員於1F指定精名品櫃位刷遠東商銀信用卡單筆消費滿5萬元加贈500元商品券(限量400份)。台中大遠百自即日起至 4 月 6 日（首 19 日）期間，於國際精品指定櫃位（含珠寶、手錶、配件）及 8 樓 MEISSEN 頂級瓷器，當日單櫃消費滿1萬元即送500元；針對特定國際精品指定櫃位更祭出單櫃滿 1萬元送1,000元的震撼回饋，等同10%的高額利多，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是極具吸引力的進場時機。針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送300元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百13大銀行國際精名品當日單筆刷1萬並分6期送700元。10大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，9大銀行數位3C、APPLE單筆刷1萬並分6期送500元，讓消費者靈活運用分期回饋，享受更多購物優惠。迎接4月兒童節系列親子互動活動即將登場。3月27日至4月12日推出「寶可夢謎題巡遊」，邀請大小朋友展開館內冒險；4月2日至4月12日設置寶可夢主題打卡點，增添拍照與遊戲樂趣；4月3日則舉辦「小小警察體驗」，讓孩童透過互動課程認識警察工作。連假期間結合探索、遊戲與學習，打造寓教於樂的親子假期。即日起申辦115年兒童卡會員即贈送「手提摺疊收納箱」，生日再送「不鏽鋼杯組」，持卡再享湯姆熊、追風奇幻島雙樂園優惠。持續推動永續行動，遠百自3月24日起推出「空瓶回收點點心意」活動，APP會員攜帶化妝品正貨空瓶即可兌換HAPPY GO點數，鼓勵民眾從日常回收實踐綠色生活。同時響應國際導盲犬月，遠百桃園第11年攜手惠光導盲犬教育基金會，舉辦宣導義賣與互動活動，讓民眾近距離認識導盲犬培訓過程與角色，傳遞對視障者的關懷。兒童節規劃小小波麗士、馬力全開跳跳馬體驗、小小童趣彩繪師等親子活動，讓小朋友能夠過個充實且歡樂的連假。即日起至5月12日，攜手勵馨基金會舉辦「小腳丫母嬰用品募集」，邀請民眾捐贈寶寶日常用品，守護等待收養的孩子；同時規劃職人DIY體驗與4月11日「遠百童夢之星」才藝競賽，讓孩子透過角色扮演與舞台表演快樂學習，共度歡樂童趣假期。「小小特勤體驗營」邀請小朋友化身勇敢小特勤，挑戰多項趣味闖關任務，透過跑、跳、爬、鑽等體能關卡培養反應力與勇氣，完成任務還可獲得小禮物，讓孩子在遊戲中度過充滿成就感的歡樂兒童節。持續推動環保與永續行動，即日起至5月31日，民眾可攜帶3件以上乾淨、無破損的舊內衣至各內衣專櫃兌換環保好禮，鼓勵民眾從小事實踐綠色生活，共同打造永續環境。高雄大遠百迎接兒童節連假，高雄大遠百規劃多項寓教於樂的親子活動。攜手嬌瓔珠寶舉辦「小小珠寶設計師春天派對」，邀請孩子發揮創意設計專屬飾品，從配色到完成作品體驗珠寶設計樂趣；同時推出「小小服務員體驗營」，讓小朋友穿上制服參與服務流程，在互動體驗中培養自信與責任感，打造充滿歡笑與成長回憶的兒童節假期。春日活動精彩登場。3月21日攜手花蓮林業署舉辦「洄瀾生機新苗站」贈苗活動，民眾憑3張發票即可兌換台灣原生樹苗，前100名再加碼HAPPY GO 50點，現場並設綠色蔬食市集響應減碳生活。迎接兒童節連假，4月3日至6日與花蓮市公所舉辦「童心萌芽祭」，推出氣墊樂園、互動劇場與氣球秀等活動；4月11日至12日響應世界寵物日，提供寵物疫苗施打與講座及認養活動。以30,000元預算為例：化妝品3,000元送300元=3,000元單筆10,000元加送200元=600元單筆30,000元加送600元=600元指定信用卡10,000元送300元=300元(每卡限領一次)總回饋計算：3,000 + 600 + 600+ 300 = 4,500元回饋率計算：4,500/30,000 = 15%→回饋上看15%