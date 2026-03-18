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外交部長林佳龍昨（17）日晚間與經濟部長龔明鑫共同出席「2026智慧城市展暨淨零城市展」Taiwan Night台灣之夜交流酒會。林佳龍表示，這是外交部與經濟部首度聯合舉辦交流酒會，歡迎來自世界各地近370位貴賓齊聚一堂，也分享台灣在智慧治理、產業創新與永續城市的經驗，期盼開拓更多合作機會。林佳龍於致詞時提到，外交部持續推動「榮邦計畫」，並與經濟部及中華電信、台積電等民間企業攜手推動經濟外交，和民主夥伴共同強化半導體供應鏈、建立可信賴的數位網路、促進新能源與減碳合作，並拓展智慧醫療、智慧農業、永續觀光及主權AI等領域合作。林佳龍指出，這些努力已逐步展現成果，如協助帛琉發展零排放船舶、支持巴拉圭推動智慧科技園區與電動巴士，以及與史瓦帝尼深化智慧醫療、能源、數位治理及資訊韌性合作等，都是台灣經濟外交的具體實踐。林佳龍補充，去年12月龔明鑫也曾率團赴波蘭考察海外科學園區設立，協助台灣企業布局全球，正是政府與產業共同拓展國際合作的重要一步。「台灣擁有民主、自由與人權等普世價值，在印太安全與全球供應鏈中扮演關鍵角色。」林佳龍強調，從半導體、先進電子、人工智慧到再生能源，台灣已成為國際社會可信賴的重要夥伴，而這些產業實力，也正持續轉化為智慧城市與淨零轉型的具體成果。「面對氣候變遷挑戰，台灣也正穩健朝2050淨零排放目標邁進」林佳龍說，透過再生能源、智慧電網、綠色運輸與各項數位解方，推動城市轉型。他並期待，未來台灣將持續與友邦，以及菲律賓、美國、歐洲等理念相近夥伴深化合作，互惠互利、共築經濟韌性，為全球創新與永續發展作出更多貢獻。