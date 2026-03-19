花蓮有新飯店！「天成逸旅-蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造。天成飯店集團表示，自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，昨（18）日舉行盛大開幕，新飯店推出優惠，即日起至2026年12月30日止，凡加入Cosmos CLUB 會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6688元起，也特別規劃「森呼吸 蘊溫泉」單日漫遊溫泉體驗遊程，每位收費650元。
天成飯店集團提到，自1979年於台北天成大飯店創立以來，深耕飯店業逾40多年，累積紮實的旅宿營運經驗。近年來以集團多品牌策略擴展全台版圖，現擁有 18個品牌、14個館別(含籌備中)，涵蓋多元旅宿風格。
此次攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，共同推出全新精緻體驗「天成逸旅-蝴蝶谷」，定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8800元以上，目標平均住房率達八成。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點一：
結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池，展現低碳永續理念
天成逸旅–蝴蝶谷坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，園區結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池與森林步道等多元設施，並以森林意象作為空間主軸，展現低碳永續的旅宿理念。
天成逸旅-蝴蝶谷也利用富源國家森林遊樂區水保工程疏伐之台灣肖楠與樟樹，轉化為飯店與園區內的休憩座椅。透過就地取材實現零碳足跡的環保承諾，不僅減少運輸能耗，更展現國產材溫潤耐用與獨特香氣的本質。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點二：
餐點主打原民野趣料理 還可DIY烹煮
天成逸旅-蝴蝶谷積極實踐從產地到餐桌的在地飲食理念，深耕部落飲食文化、食材選用與料理精神，捨棄傳統自助餐檯多國料理的鋪陳方式，改以原民野趣部落精粹為主軸，打造更貼近土地風味的餐飲體驗。
包含：石板燒烤山豬肉、部落香腸、阿美與達悟風味海鮮、時令山菜等特色佳餚。此外精選龍葵、野莧菜、山茼蒿等在地野菜，則提供旅人親手DIY烹煮。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點三：
富源森泉慶開幕 平日雙人一泊三食每晚6930元起
即日起至2026年6月30日，推出開幕限定「富源森泉慶開幕」住宿優惠，平日雙人一泊三食6930元起，專案內容除會館精緻客房住宿乙晚外，還可享用結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更可於位於大廳一隅的宵香拾味，品味暖心宵夜。
另外入住即可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括湧泉溫泉風呂、SPA水療池、原民風味煮、蒸氣室、烤箱與健身房等。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點四：
將推出多項特色活動：森林感官體驗課程、螢火蟲夜間觀察行等
天成飯店集團提到，園區內更有充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，搭配開幕亦同步推出多項結合森林元素的特色活動，像是步道巡禮、森林感官體驗課程或是四月限定螢火蟲夜間觀察行程等。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點五：
兩飯店聯賣享優惠 ：二泊五食享優惠價1萬3999元起
即日起也推出「富源蝴蝶+瑞穗城堡 雙館聯賣」住宿優惠，由獲五星殊榮瑞穗天合國際觀光酒店攜手天成逸旅-蝴蝶谷，即日起至2026年12月30日止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價1萬3999元起+，四天三夜享優惠價1萬9998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車等設施。
福容大飯店花蓮店推「2026兒童節賞鯨住房專案」還有 「美人魚互動秀」
同樣位在花蓮的「福容大飯店花蓮店」，今年特別將大受好評的「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」，與4月3日~4月4日兩天限時登場的兒童節慶典結合。除了能出海感受太平洋的蔚藍與鯨豚驚喜，飯店內無邊際泳池4月起重新開放，再度請到「美人魚互動秀」搭配飯店吉祥物-莫那督門迎賓，現場更有花式氣球折送。
福容花蓮店「2026兒童節賞鯨住房專案：一童趣賞鯨！」即起開放預訂，專案主打「賞鯨買一送一」(原價每人900元/人)，讓全家人搭乘賞鯨船出海，尋找抹香鯨與海豚的身影。專案期間（4月1日-4月30日）四人成行入住市景家庭房，最低僅需4699元起，3~12歲的小小冒險家還能獲得專屬的「鯨豚文創好禮」-鯨豚掛布或毛巾。
資料來源：天成逸旅-蝴蝶谷、福容大飯店花蓮店
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此次攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，共同推出全新精緻體驗「天成逸旅-蝴蝶谷」，定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8800元以上，目標平均住房率達八成。
結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池，展現低碳永續理念
天成逸旅–蝴蝶谷坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，園區結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池與森林步道等多元設施，並以森林意象作為空間主軸，展現低碳永續的旅宿理念。
天成逸旅-蝴蝶谷也利用富源國家森林遊樂區水保工程疏伐之台灣肖楠與樟樹，轉化為飯店與園區內的休憩座椅。透過就地取材實現零碳足跡的環保承諾，不僅減少運輸能耗，更展現國產材溫潤耐用與獨特香氣的本質。
📍「天成逸旅–蝴蝶谷」亮點二：
餐點主打原民野趣料理 還可DIY烹煮
天成逸旅-蝴蝶谷積極實踐從產地到餐桌的在地飲食理念，深耕部落飲食文化、食材選用與料理精神，捨棄傳統自助餐檯多國料理的鋪陳方式，改以原民野趣部落精粹為主軸，打造更貼近土地風味的餐飲體驗。
包含：石板燒烤山豬肉、部落香腸、阿美與達悟風味海鮮、時令山菜等特色佳餚。此外精選龍葵、野莧菜、山茼蒿等在地野菜，則提供旅人親手DIY烹煮。
富源森泉慶開幕 平日雙人一泊三食每晚6930元起
即日起至2026年6月30日，推出開幕限定「富源森泉慶開幕」住宿優惠，平日雙人一泊三食6930元起，專案內容除會館精緻客房住宿乙晚外，還可享用結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更可於位於大廳一隅的宵香拾味，品味暖心宵夜。
另外入住即可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括湧泉溫泉風呂、SPA水療池、原民風味煮、蒸氣室、烤箱與健身房等。
將推出多項特色活動：森林感官體驗課程、螢火蟲夜間觀察行等
天成飯店集團提到，園區內更有充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，搭配開幕亦同步推出多項結合森林元素的特色活動，像是步道巡禮、森林感官體驗課程或是四月限定螢火蟲夜間觀察行程等。
兩飯店聯賣享優惠 ：二泊五食享優惠價1萬3999元起
即日起也推出「富源蝴蝶+瑞穗城堡 雙館聯賣」住宿優惠，由獲五星殊榮瑞穗天合國際觀光酒店攜手天成逸旅-蝴蝶谷，即日起至2026年12月30日止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價1萬3999元起+，四天三夜享優惠價1萬9998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車等設施。
福容大飯店花蓮店推「2026兒童節賞鯨住房專案」還有 「美人魚互動秀」
同樣位在花蓮的「福容大飯店花蓮店」，今年特別將大受好評的「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」，與4月3日~4月4日兩天限時登場的兒童節慶典結合。除了能出海感受太平洋的蔚藍與鯨豚驚喜，飯店內無邊際泳池4月起重新開放，再度請到「美人魚互動秀」搭配飯店吉祥物-莫那督門迎賓，現場更有花式氣球折送。
福容花蓮店「2026兒童節賞鯨住房專案：一童趣賞鯨！」即起開放預訂，專案主打「賞鯨買一送一」(原價每人900元/人)，讓全家人搭乘賞鯨船出海，尋找抹香鯨與海豚的身影。專案期間（4月1日-4月30日）四人成行入住市景家庭房，最低僅需4699元起，3~12歲的小小冒險家還能獲得專屬的「鯨豚文創好禮」-鯨豚掛布或毛巾。