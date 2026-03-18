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立法院將在下週審查軍購特別條例，對此傳出國民黨鄭麗文將在明後兩日分批宴請藍委，被認為動機非常明顯，就是為了軍購而來。對此立委王定宇今（18）日表示，鄭麗文從擔任國民黨主席以來，展現的態度就是「鄭習會治百病」，其立場不言而喻，坦言很難期待，呼籲藍委特別是民選區域立委或具備國防將領背景的立委，能夠以台灣的利益為考量，而不是以鄭麗文事事都期待鄭習會來思考。鄭麗文將在明後兩日宴請藍委，被外界解讀為了軍購而來，王定宇說，這個動作很明顯，應該是跟國防特別條例與預算審查有關。而鄭麗文從擔任國民黨主席以來，展現的態度就是「鄭習會治百病」。不管是對美關係、關稅談判、對日本高市早苗政府、對台經貿發展、台灣國防安全，鄭麗文一切都以習近平、中共的論調為基調。王定宇說，鄭麗文的立場不言而喻，坦言很難期待，但期待並呼籲國民黨的立委同仁，特別是民選出來的區域立委，或具備國防將領背景的立委，都能以台灣利益為考量，以台灣2300萬人的安全為考量，以台灣、美國合作建構國防產業、加強台灣自主國防產業為考量，而不是以鄭麗文事事都期待鄭習會來思考。王定宇說，立法院下週即將要審查攸關台灣2300萬人安全、攸關台美在國防產業上合作、攸關「台灣之盾」的建構，這麼重要的國防特別條例與預算審查，衷心期盼在野黨委員能夠以台灣安全為念，以台灣2300萬人福祉為念，以台灣跟美國建構安全這麼重要的對外關係為念，能夠這樣的思考來理性的討論，盡速地讓行政院版的8年1.25兆儘速過關。最後王定宇說，這不僅能夠強化台灣的安全，強化台美夥伴合作的關係，對國民黨、對民眾黨本身應該也會加分，台灣人民也會給予參與的每一個政黨正面肯定。