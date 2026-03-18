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▲上野樹里透過IG分享自己台灣旅程的點滴。（圖／IG@_juri_art_）

日本知名女星上野樹里因演出《交響情人夢》「野田妹」一角在台灣擁有超高知名度，近期低調現身台灣，展開一趟超接地氣的私人旅行，她一路從台北玩到花蓮，不僅搭捷運曬出單程票，還搭台鐵到花蓮趴趴走，她也分享了自己喝魚湯被路過阿伯神救援的有趣經驗，讓許多網友相當沉浸在她的旅行日記中。上野樹里在台北期間，就特別拍下捷運站的代幣單程票，直呼整套票卡「太可愛了」，除此之外，她也直呼捷運站的共享雨傘服務非常貼心，這樣就能讓旅客遇到下雨也不狼狽，對台北街口景象的超仔細觀察曝光後，讓台灣網友忍不住笑說：「完全是外國人視角重新認識台北。」而上野樹里的旅程亮點之一，莫過於她搭台鐵抵達花蓮後發生的「虱目魚湯驚魂記」，抵達當地後，她在車站附近的小吃店點了滷肉飯、虱目魚湯、地瓜葉與荷包蛋準備飽餐一頓，不過她誤以為附上的醬料是要加進虱目魚湯裡一起喝，準備動手時，被路過的阿伯見狀立刻出手制止，提醒她那是用來沾魚肉的，這段驚險的美食守護戰曝光後，瞬間笑翻大批網友，紛紛留言直呼：「阿伯守住了台灣小吃的靈魂！」上野樹里這趟來台走深入當地觀光法，她不只一路拍下台灣街景、鐵皮屋、機車騎士與腳底按摩等日常畫面，還對各種生活小細節充滿興趣，甚至連卡車後方寫著「吻我的屁股」這類充滿台味的警語，也被她捕捉下來當成趣味紀錄，可以看見她對台灣街頭文化感到相當新鮮，從她分享的內容不難看出，這趟旅行不只是單純放鬆，更像是一場用雙眼慢慢認識台灣的文化散步。