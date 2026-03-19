現行「新青安」貸款利率補貼將於今年 7 月底落日，購屋族最關心的 8 月銜接方案「新青安 2.0」雖然官方尚未正式拍板，但根據財政部與八大行庫近期彙整的意見，初步4大方向已趨於一致。據了解，新制極可能面臨利率調升至 2.3% 以上、寬限期縮水至 3 年等變革。房產專家何世昌更提醒，由於行庫端傾向納入「80 條款」，將導致「中壯年族群」在申請高年限房貸時最吃虧。
新青安 2.0 四大方向：低利補貼進入倒數？
財政部次長阮清華 18 日表示，新方案預計 8 月 1 日上路，目前積極研議中。雖然官方發言保守，但行政院與行庫端針對四大調整方向已趨於一致：
1. 利率水準調升： 行庫端傾向取消補貼，使利率回到 2.3% 以上（相較於現行的 1.775%）。比起一般民營銀行的首購族房貸（約 2.5% 至 2.7%），雖仍具優勢，但補貼紅利大縮水。
2. 寬限期由 5 年縮至 3 年： 旨在抑制投機客，要求借款人更早開始償還本金。
3. 嚴格執行「80 條款」： 即「借款人年紀 + 借款年期不得超過 80」。
4. 最高貸款條件： 借款年限最高 40 年、成數最高 8 成維持不變，但審核門檻預計轉趨嚴格。
專家解析：為什麼「中壯年族群」最吃虧？
馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這次改革若納入「80 條款」，受傷最深的就是 40 歲以上的中壯年族群。
何世昌指出，過去 40 歲甚至 50 歲的購屋族仍有機會爭取 40 年房貸，但未來受到 80 條款 限制，這群人若要貸款 40 年，年齡必須在 40 歲以下；超過 40 歲者，貸款年限將隨年齡遞減，直接衝擊其每月還款負擔。這類購屋族未來可能轉向審核相對彈性的民營銀行，新青安 2.0 恐逐漸轉變為年輕人的「專利」。
7月底前恐現「末代上車潮」
由於現行 1.0 版與未來的 2.0 版之間存有約 0.525% 的利差，市場預估在今年 7 月 31 日補貼截止前，房市將出現一波明顯的「搶搭末班車」熱潮。許多猶豫中的首購族將設法在 7 月底前完成撥款，以鎖住目前的超低利率。
💡 新青安 2.0 變「窄門」？未來房貸戰場恐回流民銀
何世昌指出，新青安之所以能「強到逆天」，主因在於補貼後的極低利差。他預警，若 2.0 版利率回升至 2.3%，加上「限定自用」與嚴格稽查等限制，當未來民營銀行為了搶客下調房貸利率、雙方利差收斂時，具備 40 年期且條件更有彈性的民銀方案，將比新青安 2.0 更具優勢，屆時新青安恐走回「舊青安」申辦量低迷的老路。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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財政部次長阮清華 18 日表示，新方案預計 8 月 1 日上路，目前積極研議中。雖然官方發言保守，但行政院與行庫端針對四大調整方向已趨於一致：
1. 利率水準調升： 行庫端傾向取消補貼，使利率回到 2.3% 以上（相較於現行的 1.775%）。比起一般民營銀行的首購族房貸（約 2.5% 至 2.7%），雖仍具優勢，但補貼紅利大縮水。
2. 寬限期由 5 年縮至 3 年： 旨在抑制投機客，要求借款人更早開始償還本金。
3. 嚴格執行「80 條款」： 即「借款人年紀 + 借款年期不得超過 80」。
4. 最高貸款條件： 借款年限最高 40 年、成數最高 8 成維持不變，但審核門檻預計轉趨嚴格。
馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這次改革若納入「80 條款」，受傷最深的就是 40 歲以上的中壯年族群。
何世昌指出，過去 40 歲甚至 50 歲的購屋族仍有機會爭取 40 年房貸，但未來受到 80 條款 限制，這群人若要貸款 40 年，年齡必須在 40 歲以下；超過 40 歲者，貸款年限將隨年齡遞減，直接衝擊其每月還款負擔。這類購屋族未來可能轉向審核相對彈性的民營銀行，新青安 2.0 恐逐漸轉變為年輕人的「專利」。
7月底前恐現「末代上車潮」
由於現行 1.0 版與未來的 2.0 版之間存有約 0.525% 的利差，市場預估在今年 7 月 31 日補貼截止前，房市將出現一波明顯的「搶搭末班車」熱潮。許多猶豫中的首購族將設法在 7 月底前完成撥款，以鎖住目前的超低利率。
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何世昌指出，新青安之所以能「強到逆天」，主因在於補貼後的極低利差。他預警，若 2.0 版利率回升至 2.3%，加上「限定自用」與嚴格稽查等限制，當未來民營銀行為了搶客下調房貸利率、雙方利差收斂時，具備 40 年期且條件更有彈性的民銀方案，將比新青安 2.0 更具優勢，屆時新青安恐走回「舊青安」申辦量低迷的老路。
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