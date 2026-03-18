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▲大灣國小師長使用望遠鏡進行賞鳥活動。(圖/雲嘉南管理處提供)

▲北門國小學生使用望遠鏡賞鳥。(圖/雲嘉南管理處提供)

雲嘉南濱海國家風景區管理處推動永續生態教育從小紮根！近期金湖國小、北門國小、大灣國小及文光國小四校，先後辦理「觀鳥小旅行」及生態教育源，帶領親師生前往布袋濕地、鰲鼓濕地等周邊棲地，將濕地變教室，與孩子一同探索大自然的奧秘。金湖、北門、大灣與文光國小皆位於台灣重要的濕地生態廊道，透過專業導覽與望遠鏡觀測，孩子們在波光粼粼的濕地上尋覓黑面琵鷺、反嘴鴴及多種冬候鳥的身影。過去因缺乏專業引導，師生往往與珍貴美景擦身而過，透過這次導覽，孩子們終於能親眼目睹鳥類曼妙的身姿與可愛身影。校方表示，與其在教室閱讀圖鑑，不如親身吹著海風、觀察鳥類行為，讓孩子們不再只是路過濕地，而是真正看見家鄉資源的珍貴，進而產生守護自然環境、愛護生活空間的動力，建立起與土地的情感連結。此次賞鳥小旅行獲得廣大親師生的支持，許多家長特別撥冗參與，與孩子一同探索大自然的奧秘。在專業導覽老師的引領下，學童們學習如何以不干擾生物的方式進行觀察，體現了生命教育真諦。參與家長感謝學校安排此類活動，讓孩子能從小領略家鄉生態之美，這份對自然的尊重與愛護，已如同種子般在孩子心中萌芽。雲嘉南濱海擁有世界級的觀鳥濕地景觀，在地學童正是未來守護這片土地的主人。透過觀鳥小旅行，不僅提升了學生的生態知識，更重要的是激發了他們對家鄉環境的自豪感。雲嘉南濱海濕地的熱鬧景象不只是季節性的候鳥回歸，更是生態教育代代傳承的成果，未來更希望能將此模式推廣至全台，吸引更多外地學校與民眾來到這片珍貴的賞鳥濕地，認識雲嘉南的生態之美，並展現出台灣濱海地區推動永續發展的韌性與活力。