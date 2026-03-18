民眾記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月20日（週五）在桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、嘉義市、台東縣等7個縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達8小時半的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月20日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園區吉安一街與永安路751巷口,新裝工程-斷管連絡。
📍影響區域
桃園區：吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷、永安路751巷 沿線範圍含巷弄。
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日下午13時至17時（4小時）
停水原因：羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。
📍影響區域
三星鄉：星中路、星光一路、星光二路、星月一路、星月三路、月眉一路。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午09時至14時（5小時）
停水原因：配合台電工程施工，霧社淨水場加壓線停機。
📍影響區域
仁愛鄉：大同村(高峰巷、信義巷及忠孝巷)。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：路段汰換管線工程。
📍影響區域
西區：西榮街１９１巷１８號至１９１巷４號、西榮街１８９號、新榮路１７６號至１７８號、中正路５９９巷１號至１３號、中正路５９７號等沿途用戶。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午09時至16時（7小時）
停水原因：臺南市善化區興華市地重劃工程管線聯絡停水。
📍影響區域
善化區：信義路、自強路、自立路、興華路；坐駕里。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：旗津二路汰換管線工程。
📍影響區域
旗津區：旗津三路、旗津二路、旗港路。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：台電改善供電設備停電，配合停水。
📍影響區域
太麻里鄉：華源村；南迴公路、山棕寮產業道路、新吉產業道路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：3月20日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園區吉安一街與永安路751巷口,新裝工程-斷管連絡。
📍影響區域
桃園區：吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷、永安路751巷 沿線範圍含巷弄。
🕦停水時間：3月20日下午13時至17時（4小時）
停水原因：羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。
📍影響區域
三星鄉：星中路、星光一路、星光二路、星月一路、星月三路、月眉一路。
🕦停水時間：3月20日上午09時至14時（5小時）
停水原因：配合台電工程施工，霧社淨水場加壓線停機。
📍影響區域
仁愛鄉：大同村(高峰巷、信義巷及忠孝巷)。
🕦停水時間：3月20日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：路段汰換管線工程。
📍影響區域
西區：西榮街１９１巷１８號至１９１巷４號、西榮街１８９號、新榮路１７６號至１７８號、中正路５９９巷１號至１３號、中正路５９７號等沿途用戶。
🕦停水時間：3月20日上午09時至16時（7小時）
停水原因：臺南市善化區興華市地重劃工程管線聯絡停水。
📍影響區域
善化區：信義路、自強路、自立路、興華路；坐駕里。
🕦停水時間：3月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：旗津二路汰換管線工程。
📍影響區域
旗津區：旗津三路、旗津二路、旗港路。
🕦停水時間：3月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：台電改善供電設備停電，配合停水。
📍影響區域
太麻里鄉：華源村；南迴公路、山棕寮產業道路、新吉產業道路。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司