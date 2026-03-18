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▲李多慧分享台灣人搭電梯時有著獨特的樓層說法。（圖／IG@82dahyeda）

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展將近3年，靠著甜美外型、親民個性在台灣累積超高人氣，近日她在社群分享了一段19秒的短影片，瞬間吸引許多粉絲討論，那就是她神還原台灣人搭電梯時到了地下一樓、地下二樓時，一定會用英文說B1、B2，不過到了地下三樓時就會改回中文「B三」，精準點出台灣人搭電梯的奇妙說法，讓大批網友看完笑翻。李多慧近日在社群上傳一段影片，分享她的「台灣人辨別術」，她透露台灣人在搭電梯時，會出現很有趣的語言切換習慣，像是地下1樓、地下2樓時，大家會習慣直接用英文說「B one」、「B two」，但一旦到了地下3樓以上，說法卻會瞬間切換成中文，變成「B三」、「B四」，超日常細節讓粉絲超有共鳴。影片開頭李多慧的經紀人故意設下小測驗，請她幫忙按下「B three」樓層，沒想到她聽到後瞬間露出困惑表情，直到對方改口說「B三」，她才立刻秒懂要按哪一層，短短19秒的影片讓網友紛紛笑喊「太真實」、「從來沒發現自己真的這樣講」、「這觀察力也太細了吧」。事實上，李多慧來台發展近3年，不只逐漸融入本地生活，也一直努力學習中文，經常透過影片分享自己觀察到的文化差異與生活趣事，她總能用外國人的新鮮視角，重新挖掘出台灣人早已習以為常的日常，本次「電梯發音」影片再度爆紅，也再次證明她不只是啦啦隊女神，更像是粉絲眼中的「台灣文化觀察家」。