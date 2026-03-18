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彰化縣田中鎮一間補習班昨（17）日深夜發生一起火警，位於公館路上的一間補習班突然從3樓竄出濃煙，現場存放金屬鈉、金屬鋅等危險化學物質，消防隊據報前往搶救，幸好抵達時火勢已經由補習班業者自行撲滅，現場沒有人員受困受傷，詳細起火原因仍待調查。消防局指出，昨晚10時08分接獲報案，指稱公館路一棟3層RC建築冒出濃煙，且疑似有人員受困。消防二大隊立即派遣田中、二水等分隊馳援，抵達現場時雖無明顯火煙，但三樓後側教室內煙霧瀰漫，冷氣機及部分桌椅有燒灼痕跡。經過初步了解，起火點就在三樓的化學實驗室。根據報案的補習班負責人表示，當天晚上在教室進行「氫氧化鈉加鋅」的氧化反應實驗，結束後疑似沒有處理好實驗廢棄物，導致化學殘渣復燃，瞬間竄出大量濃煙。發現後馬上拿滅火器緊急處理，也迅速打電話報案，並且跟隨後趕到的消防隊員確認，當時學生都已經下課離開，教室內沒有人員受困。由於教室內存放多種化學物質，消防人員不敢輕忽，隨即部署水線進行降溫與安全確認，並加強通風作業以排除殘餘煙霧，確保殘火完全熄滅、安全無虞。消防局表示，這起火警初步研判與化學實驗後處理有關，實際起火原因仍待進一步釐清。消防局也特別提醒，學校或補習班進行化學實驗時，一定要嚴格遵守操作程序，尤其是實驗後的廢棄物更要小心處置，避免類似意外再次發生。