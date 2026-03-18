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台北市萬華區華西街16日晚間發生一起鬥毆糾紛，當時27歲的吳姓男子等3人，正在排隊「郭家炒牛肉」，22歲的沈姓男子見吳男未禮讓機車通行，氣的上前理論，雙方因此爆發口角，彼此大聲叫囂，沈男更找來4名友人助陣，雙方竟演變成肢體衝突，嚇得目擊民眾緊急報警處理。對此，業者無奈表示，當時店內都在忙，只知道客人吵架，隔天雙方都有來道歉，只是誤會一場。據了解，事件發生在華西街郭家炒牛肉，沈男見吳男等人排隊，卻未禮讓機車通行，上前與對方理論，爆發激烈口角，沈男氣不過，隨即找來4友人助陣，雙方爆發肢體衝突，現場8人拉扯推擠，嚇壞附近民眾，急忙通報警方。警方獲報到場後，雙方已無打架情事，警方指出，沈男稱因見吳男排隊時，不願禮讓機車通行，遂上前理論而發生推擠，隨後沈男之友人到場助勢，相關人員皆無明顯傷勢，員警遂將沈男等5人，及吳男等3人帶回派出所釐清案情。員警初步釐清狀況，全案詢後依聚眾鬥毆、傷害罪等移送北檢偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，循求合法途徑解決，勿因一時衝動暴力相向，以免觸犯法網。