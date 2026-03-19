根據星巴克官網，今（18）日「星巴克買一送一」，使用foodomo開喝那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂。Mister Donut聯名京都宇治抹茶「伊藤久右衛門」，開吃生抹茶波
堤、焙茶波 波隆尼等新品買6送2，輕椰抹茶、抹茶歐蕾「第二杯半價」。
星巴克：今買一送一！特大杯那堤77.5元
根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好星巴克每杯優惠價格：
◾️特大杯那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️特大杯摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
天氣變冷也沒關係，喝一杯溫熱那堤和焦糖瑪奇朵，最便宜只要77.5元起。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
Mister Donut伊藤久右衛門新品開吃！抹茶歐蕾第2杯半價、甜甜圈買6送2
Mister Donut聯名京都宇治抹茶「伊藤久右衛門」，嚴選抹茶與焙茶雙茶新品，即日起開吃生抹茶波
堤，當紅軟Q「波 波隆尼79元」可選抹茶與焙茶口味，還推薦「抹茶紅豆糰子派69元」、「蜜抹茶波堤55元」等。
Mister Donut即日起至3月26日，新品新品「買5送1、或買6送2」；輕椰抹茶、抹茶歐蕾「第二杯半價」。同時以抹茶為主題的2款現做抹茶飲品，加入椰子水的「輕椰抹茶80元」清新順口、選用瑞穗鮮乳搭配伊藤久右衛門的「抹茶
歐蕾90元」，奶香回甘。
資料來源：星巴克、foodomo、Mister Donut
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根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好星巴克每杯優惠價格：
◾️特大杯那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️特大杯摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
天氣變冷也沒關係，喝一杯溫熱那堤和焦糖瑪奇朵，最便宜只要77.5元起。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
Mister Donut聯名京都宇治抹茶「伊藤久右衛門」，嚴選抹茶與焙茶雙茶新品，即日起開吃生抹茶波