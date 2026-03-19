農曆二月初二「頭牙」是祭拜土地公的重要吉日，2026頭牙正逢明（20）日，而頭牙不只是土地公生日，更是傳統節日「龍抬頭」以及節氣春分，不少信眾會向土地公參拜以祈求來年財運與保佑。《NOWNEWS今日新聞》整理2026土地公頭牙怎麼拜？可以提早拜嗎等資訊，包括土地公頭牙拜拜由來、土地公頭牙拜拜流程、土地公頭牙拜拜時間與地點、土地公頭牙拜拜供品、土地公頭牙拜拜禁忌、土地公頭牙拜拜開運等，帶領讀者快速了解。
本文摘要
📍2026土地公頭牙拜拜由來
民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並吃潤餅、麻糬招財。
📍2026土地公頭牙拜拜地點
1、可在自家住宅或公司門口前，若不方便參拜，可直接前往當地土地公廟。
2、若是公司、店面有供奉土地公，則在土地公的神位前；如無供奉，則在店家門口祭拜，並且記得「從門口往外拜」。
📍2026土地公頭牙拜拜吉時
國曆3月20日（農曆二月初二）上午8:00～下午16:00，建議趁著趁陽氣最旺的時候祭拜。
📍2026土地公頭牙拜拜流程
■ 步驟1：準備土地公拜拜供品、擺放至供桌
準備上文建議的供品或其他自己喜歡吃的供品並擺放至供桌，請注意數量須為「單數」為佳。
■ 步驟2：點香、先拜天公
點 3 柱香，先對著廟裡的天公爐或家門外，以虔誠的心稟報上我們的姓名、農曆出生年月日以及居住地址，這是為了向玉皇大帝和諸神佛顯示我們的虔誠，並讓他們知曉我們的身分；接著說明自己是來拜土地公的，並請天公、諸神佛保佑一切圓滿順利。
■ 步驟3：拜土地公
接下來，若是在廟裡拜土地公的人須前往土地公廟，在家拜土地公的人則面對家中供奉的土地公神像。請恭敬地提供您的姓名、出生日期、居住地，以及您所期盼的祝願，如事業、學業、健康、平安；然後，懇請土地公施予神威加持，保佑如願以償。
■ 步驟4：擲杯
當香燒的剩下3分之1時，可以擲杯来詢問土地公是否對這次的供品感到滿意，確保願望是否清晰傳達，以及是否可以燒準備的金紙。如果擲出聖杯即可燒金紙，燒盡金紙後，再次以雙手向著天公和土地公鞠躬敬拜，表達謝意。
📍2026土地公頭牙拜拜供品
■ 三牲（雞、豬、魚）：象徵吉祥、富足與年年有餘。
■ 四果（四季水果，當季水果）：數量通常採單數，可以選擇鳳梨、蘋果、橘子等象徵吉利的水果。
■ 甜食：如花生糖、年糕或麥芽糖，民間普遍認為土地公偏好甜食，象徵來年人際關係圓融、生意往來順利。
■ 麻糬：象徵黏錢。
■ 花生：代表好事發生。
■ 刈包與潤餅：刈包寓意財運包起來，潤餅形似銅錢，象徵發財富潤家庭。
■ 茶酒飲料：紅茶、米酒、米酒頭。
📍2026土地公頭牙可以提早拜嗎？
倘若「頭牙」當天不方便在工作日的時候祭拜，可以選擇提早祭拜。如果當天時間倉促，祭拜儀式則可提前，只需在祭拜時向土地公明確說明：「因頭牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀」即可。
📍2026土地公頭牙拜拜祝禱文
「弟子（信女）○○○，生於農曆○年○月○日，現居住於（報上詳細住址）。今日欣逢農曆二月初二頭牙佳節，也是福德正神聖誕千秋。弟子（信女）今日敬備鮮花、素果、金銀財寶與簡單供品，誠心叩謝福德正神長期以來的庇佑。
祈求福德正神今日大開金庫，保佑弟子（信女）今年事業順利、五路財通、財源廣進；並祈求全家平安、事事順利、出入平安。
弟子（信女）誠心叩謝。」
📍2026土地公頭牙拜拜禁忌
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌1：避免芭樂、番茄、檸檬、釋迦或梨子等水果，一方面被認為籽多不潔，另一方面與商業文化中的諧音聯想有關，例如「芭樂票」、「翻盤」等有不吉利的象徵。
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌2：避免嬉鬧、抱怨經營不順，拜拜時忌諱抱怨，等於把負能量影響一整年。
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌3：儀式尚未完成前就分食供品。
📍2026土地公頭牙禁忌
由於「頭牙」也與「龍抬頭」同日，根據命理專家楊登嵙表示，頭牙當日應有8禁忌需要注意，包括忌說關門、不宜喝粥、不宜動刀或忌洗衣等。
■ 頭牙禁忌1：不宜敲水龍頭
顧名思義水龍頭也為龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
■ 頭牙禁忌2：忌吃龍蝦
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
■ 頭牙禁忌3：忌說「關門」2字
不宜說關門，以免龍氣進不來，商店忌說“關門”，晚上關門叫「靠門」。
■ 頭牙禁忌4：不宜喝粥
粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
■ 頭牙禁忌5：忌洗衣
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，影響磁場。
■ 頭牙禁忌6：不宜動刀與針線
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
■ 頭牙禁忌7：不宜磨食材
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，擔心會磨到龍的頭。
■ 頭牙禁忌8：忌在娘家過
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後回娘家，容易將娘家氣運下壓。
📍2026土地公頭牙拜拜開運法
■ 祝禱時應報上姓名、出生年月日時、地址，祈求今年財源廣進、事業順利，亦可唸「感恩福德正神，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」。
■ 準備168元或888元銅板當「錢母」，繞香爐順時鐘3圈後帶回。
資料來源：楊登嵙、桃園航空城福德正神源福宮、嘉邑仁武宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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- 2026土地公頭牙拜拜：由來
- 2026土地公頭牙拜拜：地點
- 2026土地公頭牙拜拜：吉時
- 2026土地公頭牙拜拜：流程
- 2026土地公頭牙拜拜：供品
- 2026土地公頭牙拜拜：可以提早拜嗎？
- 2026土地公頭牙拜拜：祝禱文
- 2026土地公頭牙拜拜：禁忌
- 2026土地公頭牙：禁忌
- 2026土地公頭牙拜拜：開運法
民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並吃潤餅、麻糬招財。
1、可在自家住宅或公司門口前，若不方便參拜，可直接前往當地土地公廟。
2、若是公司、店面有供奉土地公，則在土地公的神位前；如無供奉，則在店家門口祭拜，並且記得「從門口往外拜」。
📍2026土地公頭牙拜拜吉時
國曆3月20日（農曆二月初二）上午8:00～下午16:00，建議趁著趁陽氣最旺的時候祭拜。
■ 步驟1：準備土地公拜拜供品、擺放至供桌
準備上文建議的供品或其他自己喜歡吃的供品並擺放至供桌，請注意數量須為「單數」為佳。
■ 步驟2：點香、先拜天公
點 3 柱香，先對著廟裡的天公爐或家門外，以虔誠的心稟報上我們的姓名、農曆出生年月日以及居住地址，這是為了向玉皇大帝和諸神佛顯示我們的虔誠，並讓他們知曉我們的身分；接著說明自己是來拜土地公的，並請天公、諸神佛保佑一切圓滿順利。
■ 步驟3：拜土地公
接下來，若是在廟裡拜土地公的人須前往土地公廟，在家拜土地公的人則面對家中供奉的土地公神像。請恭敬地提供您的姓名、出生日期、居住地，以及您所期盼的祝願，如事業、學業、健康、平安；然後，懇請土地公施予神威加持，保佑如願以償。
■ 步驟4：擲杯
當香燒的剩下3分之1時，可以擲杯来詢問土地公是否對這次的供品感到滿意，確保願望是否清晰傳達，以及是否可以燒準備的金紙。如果擲出聖杯即可燒金紙，燒盡金紙後，再次以雙手向著天公和土地公鞠躬敬拜，表達謝意。
■ 三牲（雞、豬、魚）：象徵吉祥、富足與年年有餘。
■ 四果（四季水果，當季水果）：數量通常採單數，可以選擇鳳梨、蘋果、橘子等象徵吉利的水果。
■ 甜食：如花生糖、年糕或麥芽糖，民間普遍認為土地公偏好甜食，象徵來年人際關係圓融、生意往來順利。
■ 麻糬：象徵黏錢。
■ 花生：代表好事發生。
■ 刈包與潤餅：刈包寓意財運包起來，潤餅形似銅錢，象徵發財富潤家庭。
■ 茶酒飲料：紅茶、米酒、米酒頭。
倘若「頭牙」當天不方便在工作日的時候祭拜，可以選擇提早祭拜。如果當天時間倉促，祭拜儀式則可提前，只需在祭拜時向土地公明確說明：「因頭牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀」即可。
📍2026土地公頭牙拜拜祝禱文
「弟子（信女）○○○，生於農曆○年○月○日，現居住於（報上詳細住址）。今日欣逢農曆二月初二頭牙佳節，也是福德正神聖誕千秋。弟子（信女）今日敬備鮮花、素果、金銀財寶與簡單供品，誠心叩謝福德正神長期以來的庇佑。
祈求福德正神今日大開金庫，保佑弟子（信女）今年事業順利、五路財通、財源廣進；並祈求全家平安、事事順利、出入平安。
弟子（信女）誠心叩謝。」
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌1：避免芭樂、番茄、檸檬、釋迦或梨子等水果，一方面被認為籽多不潔，另一方面與商業文化中的諧音聯想有關，例如「芭樂票」、「翻盤」等有不吉利的象徵。
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌2：避免嬉鬧、抱怨經營不順，拜拜時忌諱抱怨，等於把負能量影響一整年。
■ 頭牙拜拜禁忌禁忌3：儀式尚未完成前就分食供品。
由於「頭牙」也與「龍抬頭」同日，根據命理專家楊登嵙表示，頭牙當日應有8禁忌需要注意，包括忌說關門、不宜喝粥、不宜動刀或忌洗衣等。
■ 頭牙禁忌1：不宜敲水龍頭
顧名思義水龍頭也為龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
■ 頭牙禁忌2：忌吃龍蝦
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
■ 頭牙禁忌3：忌說「關門」2字
不宜說關門，以免龍氣進不來，商店忌說“關門”，晚上關門叫「靠門」。
■ 頭牙禁忌4：不宜喝粥
粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
■ 頭牙禁忌5：忌洗衣
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，影響磁場。
■ 頭牙禁忌6：不宜動刀與針線
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
■ 頭牙禁忌7：不宜磨食材
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，擔心會磨到龍的頭。
■ 頭牙禁忌8：忌在娘家過
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後回娘家，容易將娘家氣運下壓。
■ 祝禱時應報上姓名、出生年月日時、地址，祈求今年財源廣進、事業順利，亦可唸「感恩福德正神，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」。
■ 準備168元或888元銅板當「錢母」，繞香爐順時鐘3圈後帶回。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。