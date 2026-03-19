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▲韓華鷹昨日釋出新賽季應援團形象照。（圖／翻攝自韓華鷹IG@hanwhaeagles_soori）

河智媛穩坐主力 全恩菲驚喜回歸韓國職棒

▲全恩菲加盟韓華鷹，被視為「逆輸出」的代表。（圖／翻攝自韓華鷹IG@hanwhaeagles_soori）

崔洪邏宣告引退後回歸 反轉操作震撼粉絲

▲崔洪邏日前才在直播中提到要引退，不過隨後改變心意，加入韓華鷹啦啦隊。（圖／翻攝自韓華鷹IG@hanwhaeagles_soori）

韓職（KBO）韓華鷹啦啦隊正式公開2026年完整名單，消息一出立刻引爆關注，本次陣容由剛嫁為人妻的金娟婷繼續擔任隊長領軍，搭配河智媛、禹洙漢等核心成員，再加入多位新血與話題人物，整體陣容星度全面升級。其中公布名單中，竟出現來台發展「逆輸出」的全恩菲，以及剛宣布要從樂天巨人引退休息，隨後火速加入韓華鷹的崔洪邏。在本次公布名單中，被稱為「河大叔」的河智媛依舊是韓華鷹最具代表性的應援女神之一，穩居核心位置，她與禹洙漢等主力成員持續坐鎮，也讓球迷對新賽季應援表現充滿期待，河智媛長年累積的舞台經驗與粉絲基礎，使她在隊內地位難以撼動，仍是韓華鷹應援團的重要招牌。本次最受矚目的焦點之一，莫過於全恩菲的加盟，她先前曾轉戰台灣職籃應援，如今再度回歸韓職體系，被外界視為「逆輸入」案例，過去她在韓援圈曾傳出爭議，如今重返韓國舞台，不僅象徵職涯轉折，也讓不少粉絲感到意外與驚喜，話題熱度持續升高。另一大爆點則是崔洪邏的動向，她日前才對外表示將退出韓職應援圈，沒想到短時間內就宣布加盟韓華鷹，形成強烈反差，這波引退後火速回歸的急轉彎操作，讓不少球迷直呼不可思議，也成為本次名單公布後討論度最高的話題之一。韓華鷹應援團完整名單曝光後，無論台灣或韓國網友都出現熱烈回應，不少人直呼「夢幻同框終於實現」，也有人認為這套陣容堪稱近年最具競爭力的應援組合，隨著新賽季即將展開，韓華鷹啦啦隊不僅在戰力上升級，也成功在話題與人氣上搶佔先機。