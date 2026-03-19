國道拖吊蟑螂「小崔」集團落網！台北市刑大破獲「騰至、東海、小崔」三家黑心業者，揭露其長期坐地起價，曾開出「龜山拖回台北 8 萬 8」天價坑殺車主。面對國道拋錨的突發狀況，與其事後報警，駕駛人更應學會如何自保。掌握以下 3 招防坑指南，第一時間就能擋下黑心業者。

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數據會說話！龜山回台北 8 萬 8 到底多離譜？

根據交通部高速公路局公布的國道拖吊費率，以一般轎車（價值 200 萬以下、底盤高度 13.5 公分以上）從桃園龜山拖回台北市（約 25 公里）計算，官方與黑心業者的收費差距驚人：

    •   基本拖救費（10 公里內）： 官方標準收費為 2,400 元。

    •   里程加收費（超出 15 公里）： 每公里加收 50 元，共 750 元。

    •   合理總計：約 3,150 元（不含現場作業費及待時費）。

    •   蟑螂集團開價：88,000 元。

兩者價差高達 27 倍！ 即便車主開的是價值千萬的超跑，官方基本費上限也僅 20,000 元，黑心業者的開價完全是坐地起價的恐嚇取財。

▲拒絕被坑殺！高公局官方「小型車拖救費率」一表看懂，基本費最低 1,500 元起，超過 10 公里每公里加收 50 元，簽名報價前務必對照此表。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
▲拒絕被坑殺！高公局官方「小型車拖救費率」一表看懂，基本費最低 1,500 元起，超過 10 公里每公里加收 50 元，簽名報價前務必對照此表。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
國道拋錨自救 3 步驟

在高速公路遇到車輛故障，第一時間切勿自亂陣腳，應先確保生命安全：

    1.   移至路肩： 若車輛尚能滑行，應盡速移至路肩或安全區域，並遠離主車道。

    2.   開啟雙黃燈： 立即打開危險警示燈，提醒後方駕駛注意，降低追撞風險。

▲雙黃燈,警示燈,故障燈,開車（圖／取自photoAC）
▲雙黃燈,警示燈,故障燈,開車（圖／取自photoAC）
    3.   設置警示標誌： 於車後 50 至 100 公尺處放置三角標誌，人員應立刻退至護欄外等待救援，切勿留在車內。

拒當肥羊！3 招防坑殺拖吊指南

當不明業者靠近時，請守住這三道防線，解除被坑殺的焦慮：

    1.   唯一撥打「1968」專線： 絕對不要理會路邊主動停下的不明拖吊車。應直接撥打「1968」國道免付費專線通報高公局，或事先查詢交通部高速公路局官網提供的特約拖吊業者名單，由官方指派合法車隊才是最安全的對策。

    2.   認明識別編號： 合法的特約拖吊車身必須噴漆有「高公局識別編號」，且司機需佩戴正式識別證。若對方無法提供相關證明，極可能是非法「蟑螂」業者。

    3.   確認報價 SOP 再動手： 高公局對特約業者有統一收費標準，例如一般底盤、百萬內車款拖救基本費為 2,400 元。業者動工前必須提供清楚的報價，車主確認無誤後才可簽名，嚴禁簽署空白委託單或維修單。

▲大車司機看過來！國道大型車（大貨車、聯結車）拖救收費標準公開，依車重與級別計費，建議存入手機備用，有效杜絕黑心業者坐地起價。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
▲大車司機看過來！國道大型車（大貨車、聯結車）拖救收費標準公開，依車重與級別計費，建議存入手機備用，有效杜絕黑心業者坐地起價。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
資料來源：高速公路局

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