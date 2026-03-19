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▲白彌兒（如圖）身高178公分，有逆天長腿，錦榮也大讚她有140智商。（圖／翻攝自白彌兒IG@miasabathy）

41歲男星錦榮日前出席活動時，大方坦承自己正在戀愛中。他甜蜜透露，目前與新女友穩定交往且「以結婚為前提」，更狂讚對方是個過目不忘、智商極高的才女。消息一出引發外界高度好奇，而近期就有週刊正式揭露了這位神祕新歡的真實身分，是台灣、奧地利混血的模特兒白彌兒，她曾參加《亞洲超級名模生死鬥》，也因為神似娜塔莉波曼而令觀眾印象深刻。根據《鏡報》報導，錦榮去年曾被目擊在通化夜市與一名長髮混血女孩親密採買，現在再揭露更多資訊，女方就是白彌兒。錦榮受訪時誇讚女方智商高達140，兩人的Level 完全不同，且性格直來直往，相處起來毫無負擔。兩人交往一年多來，只要一鬥嘴，經常是錦榮直接舉白旗喊：「妳說得對。」據了解，今年約33歲的白彌兒，與錦榮相差8歲。身高178公分的她有雙傲人長腿，混血的精緻五官更讓她被封為「台灣版娜塔莉波曼」。白彌兒IG現在有16萬名粉絲追蹤。過去她曾以台灣代表的特殊身分，登上實境秀《亞洲超級名模生死鬥》的舞台。也因為她的台、奧混血身分，她除了能說外語，也能講流利的中文。錦榮已經有5年沒在台灣上節目，去年8月開始參與電視節目《最強的身體》錄影，和台灣又恢復連結。他曾表示，為了在美國發展，前後待了5年。然而，這段期間卻遇上疫情和長達一年的好萊塢大罷工，導致演藝事業一度停擺。去年在《最強的身體》記者會現場談及感情狀態，當時錦榮還沒有大方認愛，還幽默地說，很想念台灣媒體的這些問題，今年大方談論和女方相處的狀態，粉絲也都樂見其成。