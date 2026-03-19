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民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續發酵，她16日首度在立法院登場質詢，不過卻遭內政部長劉世芳無視，這讓李貞秀宛如「質詢空氣」，而過程中民眾黨團主任陳智菡還數度上場咬耳朵救援，引發外界熱議。對此，律師林智群開酸，找一個月薪20萬的支援另一個月薪20萬的人，創造一個月40萬的GDP，民眾黨果然很聰明。當天擔任會議主席的民進黨籍召委李柏毅事前宣布，行政官員可不必上台備詢，也無須提供相關資料；儘管如此，李貞秀仍堅持點名劉世芳回應。李柏毅只好再次重申，此舉是依據立法院長韓國瑜協商結論辦理，委員會一方面尊重李貞秀的發言權，另一方面也尊重行政院立場，官員可選擇不回應。整場質詢過程中，還有一個焦點落在陳智菡身上，她兩度走上質詢台，在李貞秀身旁咬耳朵下指導棋，包括提醒「把標題唸出來」，以及建議持續要求官員回應，陳還低聲強調：「她不回答，妳就說請她上來」，凸顯對方不答的狀況，畫面曝光後引發外界對國會運作的討論。林智群看不下去發文狠酸，「先找一個人來領20萬的薪水，沒辦法勝任，再找一個月薪20萬的人上去支援」，他直言，本來是一個人可以完成的工作，找了兩個人來做，而且兩個人都領超過他們能力的薪資，這樣就可以創造一個月40萬的GDP，民眾黨果然很聰明，林智群更語帶諷刺地補充說：「不行就再找第三個人支援。」