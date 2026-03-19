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彰彬全額付現不貸款 砸94億韓元買房成劉在錫鄰居

彰彬介紹 Stray Kids的創作核心成員

韓團Stray Kids成員彰彬傳出砸下94億韓元（約台幣2.2億元），在首爾江南區狎鷗亭洞買下一間房子，根據韓媒報導與法院不動產登記資料，這筆交易是在去年2月完成，購買面積為198坪，而且房產沒有設定任何房貸或抵押，推測他是直接一次付現金全額買下，正式成為劉在錫的鄰居。彰彬不貸款、全額付現94億韓元買房，不只買進首爾演藝圈知名豪宅地段，價格還被認為相當漂亮，因為同類198型坪數的房子，去年曾出現127億韓元（約台幣2.9億元）的成交紀錄，創下最高價，等於彰彬這次比最高成交價少了整整33億韓元入手，就連和目前市場最低開價相比，也便宜了超過10億韓元，出手時機和成交條件都受矚目。狎鷗亭現代公寓本來就是首爾演藝圈知名的豪宅社區之一，不少藝人都住在這一帶，包括國民MC劉在錫、東方神起最強昌珉等人都被點名是住戶。彰彬所屬的Stray Kids，是JYP娛樂於2018年3月25日推出的男團，原本以9人體制出道，成員包括方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N與宇珍，之後宇珍在2019年因個人因素退團，團體則改以8人體制持續活動至今。Stray Kids也是2PM、DAY6、TWICE的師弟團，團體特色之一就是創作參與度極高，核心製作小分隊3RACHA由方燦、彰彬與HAN組成，長期參與歌曲創作與製作，主打饒舌、嘻哈風格，再搭配主唱線與舞蹈線的舞台表現，讓整體團體色彩相當鮮明，包括《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》等代表作，在YouTube都已突破1億次觀看，也讓他們一路紅到海外，在國際市場擁有高人氣，外界也推測，他們的版權費應該不低，所以才有能力全額付現買豪宅。