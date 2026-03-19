以後吃麵、買便當要變貴了嗎？財政部正式發文證實，針對豆漿店、麵食館、自助餐、便當店等「大眾化消費飲食店」，將自 2029 年（民國 118 年）1 月 1 日起，凡每月營業額超過 20 萬元的店家，將全面取消「免用統一發票」待遇，預估全台約有 7 萬家業者受影響。
外食族恐慌！稅率從 1% 跳 5% 成漲價誘因
目前許多生意火紅的小吃店，因適用「營業性質特殊營業人」規定，僅需繳納 1% 的查定營業稅。然而 118 年新制上路後，只要月收入達 20 萬元，就必須強制開立發票並繳納 5% 營業稅。這 4% 的稅率差額，加上電子發票系統維護成本，讓不少民眾擔心業者將會轉嫁給消費者，引發一波「銅板美食」漲價潮。
政策救援：3 年緩衝期「這樣做」還能省稅
為了降低對業者與物價的衝擊，財政部祭出為期 3 年的租稅優惠緩衝期（115 年至 117 年）。只要店家願意導入「行動支付」或使用「自動點餐機（KIOSK）」結帳，即使月營收超過 20 萬，仍可向國稅局申請維持 1% 的優惠稅率。
💡 舉例來說：
若某人氣便當店每月營業額 50 萬元，若在緩衝期間申請獲准，每月應納營業稅僅需繳 1%，相較於 5% 稅率，每月現省 2 萬元稅金。財政部指出，這一年省下的 24 萬稅金，正好可用來補貼購買 KIOSK 等機器設備，緩解業者轉型壓力。
關鍵時程表一次看
• 2026 年（115 年）至 2028 年（117 年）： 緩衝期啟動，小吃店導入行動支付或 KIOSK，月收逾 20 萬仍可續享 1% 查定課徵。
• 2029 年（118 年）1 月 1 日： 新制正式實施，大眾化飲食店不再屬營業性質特殊，月營收達 20 萬者一律強制開立發票。
資料來源：財政部
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前許多生意火紅的小吃店，因適用「營業性質特殊營業人」規定，僅需繳納 1% 的查定營業稅。然而 118 年新制上路後，只要月收入達 20 萬元，就必須強制開立發票並繳納 5% 營業稅。這 4% 的稅率差額，加上電子發票系統維護成本，讓不少民眾擔心業者將會轉嫁給消費者，引發一波「銅板美食」漲價潮。
為了降低對業者與物價的衝擊，財政部祭出為期 3 年的租稅優惠緩衝期（115 年至 117 年）。只要店家願意導入「行動支付」或使用「自動點餐機（KIOSK）」結帳，即使月營收超過 20 萬，仍可向國稅局申請維持 1% 的優惠稅率。
💡 舉例來說：
若某人氣便當店每月營業額 50 萬元，若在緩衝期間申請獲准，每月應納營業稅僅需繳 1%，相較於 5% 稅率，每月現省 2 萬元稅金。財政部指出，這一年省下的 24 萬稅金，正好可用來補貼購買 KIOSK 等機器設備，緩解業者轉型壓力。
關鍵時程表一次看
• 2026 年（115 年）至 2028 年（117 年）： 緩衝期啟動，小吃店導入行動支付或 KIOSK，月收逾 20 萬仍可續享 1% 查定課徵。
• 2029 年（118 年）1 月 1 日： 新制正式實施，大眾化飲食店不再屬營業性質特殊，月營收達 20 萬者一律強制開立發票。
資料來源：財政部