迎接四月兒童清明連假，台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，該兒童免費享用自助美饌，Garden Kitchen午餐6至11歲兒童餐價每位680元+10%，等於現省748元。台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，現省979元的餐費。
台北萬豪酒店Garden Kitchen4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。Garden Kitchen午餐6至11歲兒童餐價每位680元+10%，等於現省748元。
午間餐期再加碼贈送兒童造型糖果袋乙個，超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家，更邀請深受小朋友喜愛的「氣球哥哥」帶來互動氣球表演，並設置趣味扭蛋機。官方社群同步推出抽獎活動，公開分享指定活動貼文並標記兩名好友，就有機會於連假期間攜全家最多兩位大人與兩位兒童免費至餐廳用餐。
Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，滿足大小朋友的味蕾。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。
台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」 週一至週三兒童免費吃晚餐
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐每位1780+10%元起，平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
資訊來源：台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉飯店
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Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，滿足大小朋友的味蕾。
台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」 週一至週三兒童免費吃晚餐
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐每位1780+10%元起，平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。