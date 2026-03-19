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▲桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，由董事長楊偉甫代表接受領獎。（圖／桃園機場公司提供）

英國非營利獨立調查機構Skytrax昨（18）日晚間在英國倫敦頒發 2026年最佳百大機場評選結果獎項，桃園國際機場務蟬聯「全球最佳行李運送機場（World's Best Airport Baggage Delivery）」首獎；桃園機場整體排名由2025年的43名大幅提升至第24名，成功挺進「全球頂尖機場行列」。一年一度的Skytrax World Airport Awards（世界機場大獎）是全球機場服務重要指標，調查涵蓋全球超過565座機場、上百個國家的旅客，經歷問卷調查與實地稽核，最終評選出全球各項服務最佳機場。昨日由桃園機場董事長楊偉甫代表領獎。楊偉甫指出，很高興桃園機場獲得全球旅客與國際專業機構認可，此為機場3萬5千名員工共同努力的成果 。行李運送能蟬聯首獎，除歸功於航空公司與地勤公司的並肩合作外，機場公司近年來透過數據導向管理，針對國際指標進行精確對標與服務流程優化，確保各項細節能對接國際領先標準水平 。Skytrax執行長Edward Plaisted表示，行李運送是旅程中最後且最令旅客印象深刻的階段，桃園機場在該領域持續卓越，其整體排名躍升至全球前24名，充分反映了全球旅客對其整體旅運體驗的高度認可。此外，桃園機場今年在10項評比中表現亮眼，不僅榮獲全球最佳機場（2000-3000萬旅運次）第3名，同時名列以下十大機場之列：全球最佳進步機場第3名、全球最乾淨機場第6名、全球最佳機場員工第6名、全球最佳機場入境查驗服務第7名、全球最佳機場洗手間第8名、亞洲最佳機場第9名、全球最佳家庭友善機場第10名、全球最佳機場購物第10名等。展望未來，隨著桃機第三航廈北廊廳已於2025年底完工，未來將在更新、更現代化的基礎上，持續為全球旅客與航空公司提供更完善且體貼的設施設備與優質服務。