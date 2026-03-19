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行政院會今（19）日拍板通過「放寬外籍幫傭申請」新制，只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，將於4月13日開放民眾申請受理；不過，此舉也引發外界擔憂，現階段移工的總量未見顯著增加，恐釀市場劇烈波動，甚至出現薪資競價的情況。對此，台北市長蔣萬安強調，已指示勞動局、社會局及教育局等相關單位，密切關注並做好因應措施。蔣萬安日前宣布，北市3月1日將率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，至於減少的工資，將會由市府8成補助。勞動部長洪申翰則提出質疑，面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服，就不容易擴張，難以變成制度性協助，而是「象徵性試辦」。蔣萬安今日上午出席台北國際城市論壇，媒體問及中央將通過「一孩家庭」就可聘請外籍幫傭的政策，若無配套是否淪象徵性？他則強調，減輕育兒家庭的負擔，一直都是他的使命與責任，所以台北市願意跨出第一步，來示範「育兒家庭爸媽減工不減薪」的計畫。蔣萬安進一步提到，目前為止已經有超過173家企業參與該項計畫，也持續接到許多公司表達參與的意願；對於中央目前也在研究開放、研議相關政策，他已經請勞動局、社會局及教育局等相關單位，密切地關注並做好因應。