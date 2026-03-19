小資族、零股族注意，荷包補血倒數中！今（19）日迎來 2026 年股東會紀念品「最後買進日」大限，包含中鋼（2002）在內，總計多達 23 檔 人氣股領取資格即將截止。其中最夯的「CP 值之王」中石化（1314），買一股不到 9 元就送 100 元超商卡，投報率高達 11 倍。投資人務必在今日 13:30 收盤前成交，否則錯過今天，明年請早！

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3/19 最後倒數：23 檔股東會紀念品清單

根據永豐金證券「豐雲學堂」統計，以下 23 檔股票今日截止領取資格，投資人最晚須在今日 13:30 收盤前（或盤後零股交易）買進。

股票代號 公司名稱 參考股價 股東會紀念品品項
1314 中石化 $8.8 統一超商 100 元商品卡 (11倍投報)
1417 嘉裕 $8.87 機能襪
1416 廣豐 $11.75 毛巾
1338 廣華-KY $15.7 統一超商商品卡 50 元
4128 中天 $17.25 棉花田紅景天精華飲 (30ml*5包)
2014 中鴻 $18 統一超商 45 元咖啡卡
9935 慶豐富 $20 全家商品券
4934 太極 $20.5 超商商品卡 35 元
5315 光聯 $23.15 愛心皂
1528 恩德 $23.85 7-11 50 元商品卡 (或其他等值商品)
1101 台泥 $24.2 折疊環保提包 (不足時以等值商品替代)
5328 華容 $29.5 真空壓縮收納袋組 (附抽氣泵)
1609 大亞 $34.75 7-11 商品卡 35 元
2426 鼎元 $35.9 統一超商 50 元商品卡
6494 九齊 $48.3 香皂
6235 華孚 $50 有機白米
6443 元晶 $51 全家便利商店 50 元禮券
4303 信立 $58.2 【朝和生醫】保健產品乙包
2006 東和鋼鐵 $76.1 皮革質感修容組
3090 日電貿 $100.5 無患子潔手慕斯
3006 晶豪科 $201 鋼珠對筆
2467 志聖 $382 磁吸可掛式開瓶器露營燈
2002 中鋼 $18.5 尚未公布（今日為最後買進日）
零股搶瘋了！中石化 8 元換百元、中鋼人氣不墜

本次最夯的中石化（1314），以目前不到 9 元的成本計算，買入一股即可具備領取 100 元 7-11 商品卡的資格，投報率≈11.36 倍，堪稱 2026 年最超值投資。

此外，「紀念品標的」中鋼（2002）雖尚未正式公佈今年品項，但因歷年產品如「傘 Q」極具實用性，加上近期中鋼盤價看漲，吸引百萬股民提早卡位上車。中鋼預計 5 月 22 日召開股東常會，最後買進日同樣在今日截止。

 領取攻略提醒

想要穩拿紀念品，投資人必須留意：

  • T+2 交割制： 今日（3/19）收盤前買進才具備領取權。
  • 電子投票： 零股股東通常須於「股東 e 票通」平台完成電子投票，才能持通知書至指定地點領取紀念品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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