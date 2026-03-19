小資族、零股族注意，荷包補血倒數中！今（19）日迎來 2026 年股東會紀念品「最後買進日」大限，包含中鋼（2002）在內，總計多達 23 檔 人氣股領取資格即將截止。其中最夯的「CP 值之王」中石化（1314），買一股不到 9 元就送 100 元超商卡，投報率高達 11 倍。投資人務必在今日 13:30 收盤前成交，否則錯過今天，明年請早！
3/19 最後倒數：23 檔股東會紀念品清單
根據永豐金證券「豐雲學堂」統計，以下 23 檔股票今日截止領取資格，投資人最晚須在今日 13:30 收盤前（或盤後零股交易）買進。
零股搶瘋了！中石化 8 元換百元、中鋼人氣不墜
本次最夯的中石化（1314），以目前不到 9 元的成本計算，買入一股即可具備領取 100 元 7-11 商品卡的資格，投報率≈11.36 倍，堪稱 2026 年最超值投資。
此外，「紀念品標的」中鋼（2002）雖尚未正式公佈今年品項，但因歷年產品如「傘 Q」極具實用性，加上近期中鋼盤價看漲，吸引百萬股民提早卡位上車。中鋼預計 5 月 22 日召開股東常會，最後買進日同樣在今日截止。
領取攻略提醒
想要穩拿紀念品，投資人必須留意：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據永豐金證券「豐雲學堂」統計，以下 23 檔股票今日截止領取資格，投資人最晚須在今日 13:30 收盤前（或盤後零股交易）買進。
|股票代號
|公司名稱
|參考股價
|股東會紀念品品項
|1314
|中石化
|$8.8
|統一超商 100 元商品卡 (11倍投報)
|1417
|嘉裕
|$8.87
|機能襪
|1416
|廣豐
|$11.75
|毛巾
|1338
|廣華-KY
|$15.7
|統一超商商品卡 50 元
|4128
|中天
|$17.25
|棉花田紅景天精華飲 (30ml*5包)
|2014
|中鴻
|$18
|統一超商 45 元咖啡卡
|9935
|慶豐富
|$20
|全家商品券
|4934
|太極
|$20.5
|超商商品卡 35 元
|5315
|光聯
|$23.15
|愛心皂
|1528
|恩德
|$23.85
|7-11 50 元商品卡 (或其他等值商品)
|1101
|台泥
|$24.2
|折疊環保提包 (不足時以等值商品替代)
|5328
|華容
|$29.5
|真空壓縮收納袋組 (附抽氣泵)
|1609
|大亞
|$34.75
|7-11 商品卡 35 元
|2426
|鼎元
|$35.9
|統一超商 50 元商品卡
|6494
|九齊
|$48.3
|香皂
|6235
|華孚
|$50
|有機白米
|6443
|元晶
|$51
|全家便利商店 50 元禮券
|4303
|信立
|$58.2
|【朝和生醫】保健產品乙包
|2006
|東和鋼鐵
|$76.1
|皮革質感修容組
|3090
|日電貿
|$100.5
|無患子潔手慕斯
|3006
|晶豪科
|$201
|鋼珠對筆
|2467
|志聖
|$382
|磁吸可掛式開瓶器露營燈
|2002
|中鋼
|$18.5
|尚未公布（今日為最後買進日）
本次最夯的中石化（1314），以目前不到 9 元的成本計算，買入一股即可具備領取 100 元 7-11 商品卡的資格，投報率≈11.36 倍，堪稱 2026 年最超值投資。
此外，「紀念品標的」中鋼（2002）雖尚未正式公佈今年品項，但因歷年產品如「傘 Q」極具實用性，加上近期中鋼盤價看漲，吸引百萬股民提早卡位上車。中鋼預計 5 月 22 日召開股東常會，最後買進日同樣在今日截止。
領取攻略提醒
想要穩拿紀念品，投資人必須留意：
- T+2 交割制： 今日（3/19）收盤前買進才具備領取權。
- 電子投票： 零股股東通常須於「股東 e 票通」平台完成電子投票，才能持通知書至指定地點領取紀念品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。